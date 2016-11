SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Sonntag, 04.12.16 (Woche 49) bis Mittwoch, 11.01.17 (Woche 2)

Baden-Baden (ots) - Sonntag, 04. Dezember 2016 (Woche 49)/28.11.2016

23.00 Sport Extra: Akrobatik auf zwei Rädern - Die Hallenradsport-WM in Stuttgart

Dynamisch, akrobatisch und spektakulär - die weltbesten Kunstradfahrer suchen am ersten Dezemberwochenende in Stuttgart ihren neuen Weltmeister. Auch die Radballer treffen aufeinander und spielen den WM-Titel unter sich aus. Das SWR Fernsehen zeigt die spannendsten Entscheidungen in einer Zusammenfassung.

Mittwoch, 11. Januar 2017 (Woche 2)/28.11.2016

20.15 betrifft:Türkei - Niedergang eines Ferienparadieses

Wir Deutschen lieben die Türkei als Urlaubsparadies. Die Mischung aus Orient und Okzident, aus Tradition und Moderne, hat die Türkei früher zu einem attraktiven und preiswerten Ferienland gemacht. Dann kam der Umschwung: Flüchtlinge, Terroranschläge, Erdogans harte Regierungspolitik. Der Tourismus in der Türkei ist zusammengebrochen. Vor allem die deutschen Touristen bleiben weg. Wie trifft das die Menschen in der Türkei, die vom Tourismus leben? "betrifft" besucht Antalya. Normalerweise drängen sich hier die Touristen durch die enge Altstadt. In diesem Jahr bleiben viele Hotels geschlossen. Auch an der Küste sind die All-inklusive Hotels nur wenig gebucht. Die Hoteliers der Ferienorte leiden stark unter dem ausbleibenden Tourismus, aber auch unter der gewerkschaftsfeindlichen Politik von Erdogan. Hoteliers, die vor der Pleite stehen und Hotelmitarbeiter, die ihre Arbeitsplätze verlieren, protestieren. Es gibt immer weniger Arbeit für die Türken und das in einer Situation, in der sich im Hinterland von Antalya viele Flüchtlinge angesiedelt haben, die hier Tag für Tag an der Straße stehen und auf illegale Gelegenheitsjobs hoffen. Niemand interessiert sich für sie oder hilft und ständig droht die Gefahr, dass sie verhaftet werden. Die Buchungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent eingebrochen. Länder wie Italien und Spanien sind die Gewinner. Dabei hat der Tourismus einen enormen Stellenwert in der türkischen Wirtschaft: Ein Großteil der Türken lebt davon. Das Land, das für Europa die Flüchtlingsproblematik lösen soll, steckt in einer großen wirtschaftlichen, politischen und in einer sozialen Krise.

