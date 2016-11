SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 02.12.16 (Woche 48) bis Sonntag, 01.01.17 (Woche 1)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 02. Dezember 2016 (Woche 48)/23.11.2016

Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!

18.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! 24 Stunden für Pauli!

Samstag, 03. Dezember 2016 (Woche 49)/23.11.2016

Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!

09.45 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR) 24 Stunden für Pauli!

Sonntag, 04. Dezember 2016 (Woche 49)/23.11.2016

Geänderten Beitrag für BW beachten!

18.45 (VPS 18.44) BW: Treffpunkt Klausen- und Krampustreffen Sonthofen

Dienstag, 06. Dezember 2016 (Woche 49)/23.11.2016

Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!

06.30 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR) 24 Stunden für Pauli!

Mittwoch, 07. Dezember 2016 (Woche 49)/23.11.2016

Geänderten Beitrag beachten!

07.50 (VPS 07.49) Treffpunkt (WH von SO) Klausen- und Krampustreffen Sonthofen Erstsendung: 04.12.2016 in SWR BW

Mittwoch, 28. Dezember 2016 (Woche 52)/23.11.2016

22.00 Tatort: Der Hammer

Fernsehfilm Deutschland 2014 Erstsendung: 13.04.2014 in Das Erste Autor: Lars Kraume Rollen und Darsteller: Frank Thiel____Axel Prahl Prof. Karl-Friedrich Boerne____Jan Josef Liefers Nadeshda Krusenstern____Friederike Kempter Wilhelmine Klemm____Mechthild Großmann Silke Haller "Alberich"____Christine Urspruch Herbert Thiel____Claus D. Clausnitzer Hammer____Milan Peschel Gunnar Roth____Rolf Peter Kahl Hausmeister____Yusuf Erdugan Obdachloser____Carsten Dittert Busfahrer____Ernst Reimann Baumarktchef____Rolf Dennemann Bruno Vogler____Frank Zander und andere Musik: Christoph M. Kaiser und Julian Maas Kamera: Jens Harant

Diese Leiche fiel vom Himmel: Als Kommissar Thiel am Tatort eintrifft, steht der Busfahrer, der Dr. Wolfgang Öhrie beinahe überfahren hätte, noch unter Schock. Der einflussreiche Bauunternehmer war in seinem Büro mit einem Hammer erschlagen und aus dem Fenster auf die Straße geworfen worden. Öhries Firma ist verantwortlich für ein sehr umstrittenes Bauprojekt in Münster: Viele vermuten, dass es sich bei der geplanten Waikikioase nicht um ein herkömmliches Wellness- und Erlebnisbad, sondern um ein riesiges Bordell handeln wird. Es gibt auch bereits eine Bürgerbewegung, die massiv gegen den "Groß-Puff" demonstriert. Besonders lautstark meldet sich bei dem Protest der Aktivist Gunnar Roth (Rolf Peter Kahl) zu Wort. Da wird in einem Münsteraner Parkhaus der Zuhälter Bruno Vogler (Frank Zander) erschlagen. Wieder war ein Hammer die Mordwaffe, weiß der Rechtsmediziner Prof. Boerne. Doch das von den Überwachungskameras im Parkhaus aufgezeichnete Video sorgt für eine Überraschung: Der Täter ist maskiert. Er tarnt sich als Superheld. Und es gibt Anzeichen dafür, dass ein dritter Mord unmittelbar bevorsteht. Inszeniert der Täter sich als Kämpfer für Gerechtigkeit?

Mittwoch, 28. Dezember 2016 (Woche 52)/23.11.2016

Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!

05.45 (VPS 05.44) BW+RP: Das Rätsel Schwaben - Ein Mythos und seine Geschichte (WH)

Sonntag, 01. Januar 2017 (Woche 1)/23.11.2016

Tagestipp

14.00 Luftakrobaten und Lebenskünstler - Artisten im Südwesten

Der Südwesten bietet großartige und spannende Geschichten über Artisten. Am bekanntesten ist zweifellos die traditionsreiche Traber-Familie aus dem Breisgau. Seit über 200 Jahren gibt es in jeder Generation der Johann Traber-Familie Hochseilakrobaten, Komödianten, Schausteller. Doch was treibt heute jemanden an, Artist zu werden? Die Stuttgarterin Vanessa Lee ist staatlich anerkannte Artistin. Nach dem Abitur besuchte sie die Artistenschule in Berlin. Auftritte in Varietés, Dinnershows oder Festivals, wie dem im schweizerischen Visp, auf das sie eisern hinarbeitet, sind begehrt. Die Konkurrenz ist hart.

Der Film geht auch auf Spurensuche. Wie hat sich die Welt der Manegen und Bühnen im Südwesten entwickelt? Welche Traditionen konnten sich halten, welche Trends gibt es heute? Johann Traber besucht die kleine pfälzische Gemeinde Alsenborn und trifft Nachfahren der Zirkusfamilie Althoff. Im 19. Jahrhundert bildete sich in diesem Ort eine Artistenkolonie. Mehrere hundert Menschen versammelten sich dort im Winter, darunter bekannte Zirkusfamilien wie die Althoffs, Büglers und Trabers.

In einer kleinen Artistenschule in Speyer hat Freya Jossé-Widmaier gelernt und in den 50er und 60er Jahren als Trapezkünstlerin international Karriere gemacht. Heute besucht die Zirkusbegeisterte so viele Vorführungen wie möglich, so auch den berühmten Zirkus Roncalli bei seinem Gastspiel in Ludwigsburg.

Der Film entführt in die Welt der Varietés und Zirkuszelte, erzählt unglaubliche Geschichten von artistischen Höchstleistungen und zeigt bisher unveröffentlichte spektakuläre Aufnahmen, wie die des legendären Luftakrobaten Fritz Schindler aus Karlsruhe. Der Film widmet sich auch der Kehrseite der Medaille und zeigt die Schattenseiten dieses Lebens: die permanente Ungewissheit, wann der nächste Auftritt und damit auch Geld zum Leben winkt. Nicht zuletzt der ständigen Gefahr abzustürzen.

Sonntag, 01. Januar 2017 (Woche 1)/23.11.2016

19.15 Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie Deutschland 2017 Schattensprünge Autor: Bettina Bauer-Wörner, Tobias Jost Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 916

Johannas Wunsch nach familiärem Frieden ist auch im neuen Jahr ungebrochen. Spontan lädt sie alle zu einem Neujahrskaffee einladen. Und wenn Johanna von "allen" spricht, dann meint sie auch alle. Doch da macht ihr Brummel nicht mit: Wenn Franz kommt, dann wird Hermann auf keinen Fall dabei sein. Und auch Karl könnte gut und gerne auf seinen Bruder verzichten. Keine guten Voraussetzungen für einen harmonischen Kaffeeklatsch. Letztendlich kann eben keiner aus seiner Haut. Doch trotz allem hält der Tag für Johanna noch eine schöne Überraschung bereit.

Franz steckt wieder einmal in Reisevorbereitungen, er möchte zusammen mit Matthias nach Höxter fahren. Allerdings hat er das nicht mit Hermann abgesprochen, was er aufgrund der Vollmacht eigentlich hätte tun sollen. Der wiederum wittert wieder einmal eine Verschwörung und reagiert zornig als er mitbekommt, dass auch Johanna von Franzens Plan wusste. Mit seiner Reaktion bringt Hermann zu guter Letzt auch noch Heinz gegen sich auf.

Johannas Einladung zum Neujahrskaffee erreicht Bernhard beim gemeinsamen Frühstück mit Monique. Sehr zum Amüsement der beiden bekommt gleich darauf auch Monique einen Anruf und wird eingeladen. Johanna wünscht sich so sehr, dass Monique und ihr Jüngster sich endlich wieder vertragen. Wenn sie wüsste.

Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285, svenja.trautmann@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell