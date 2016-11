SWR Fernsehen NACHTCAFÉ, "Die SWR Talkshow - Gäste bei Michael Steinbrecher", am Freitag (25.11.16) um 22:01 Uhr. Michael Steinbrecher © SWR/Alexander Kluge, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung "Bild: SWR/Alexander Kluge" (S2). ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Weihnachten, das Fest der Liebe? Auf jeden Fall die Zeit des großen Kaufens. Demnächst ist die jährliche Jagdsaison auf exotische, einzigartige und überflüssige Geschenke wieder eröffnet. Leuchten sollen nicht nur Kinderaugen, sondern auch die der vernachlässigten Ehefrauen: Das schlechte Gewissen ihnen gegenüber wird liebevoll in kleine Päckchen verpackt. Das erwärmt wiederum das Herz des Einzelhändlers, der sich über himmlische Umsatzzahlen die Hände reiben kann. Nicht nur im Versandhandel bedeutet das Extraschichten und Urlaubssperre, damit sich die bestellten Strickstrümpfe rechtzeitig zum Fest auf den Weg machen können. Verschickt werden sie quer durch ganz Deutschland, bis sie schließlich ihren Weg unter den Tannenbaum finden. Genügend Zeit zum Umtausch bleibt ja zwischen den Jahren. Aber wo bleibt bei dem ganzen Trubel die Besinnlichkeit? Steht der christliche Gedanke überhaupt noch im Mittelpunkt? Ist Konsumboykott die richtige Alternative? Darüber diskutiert Moderator Michael Steinbrecher u. a. mit Unesco-Botschafterin Ute Ohoven. Zu sehen im "Nachtcafé: Im Rausch der Geschenke - was uns an Weihnachten wichtig ist" am Freitag, 25. November 2016, 22:15 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Angelina Schmitt, Familienzusammenhalt steht an erster Stelle Angelina Schmitt lebt am Existenzminimum. Die 21-Jährige wohnt mit ihren vier Geschwistern bei ihren Eltern, die beide erwerbslos sind. Extra-Ausgaben in der Weihnachtszeit sind für die siebenköpfige Familie kaum drin: "Für Geschenke kann ich höchstens fünf Euro pro Person ausgeben. Ich bastele auch viel selbst, damit es günstiger wird." Das ganze Jahr über freut sie sich auf Weihnachten, denn da spürt sie besonders den Familienzusammenhalt.

Claudia Obert, die Karrierefrau setzt auf Freunde und Champagner Rund 50.000 Euro hat Claudia Obert im vergangenen Jahr für Weihnachten ausgegeben. Auf Familie legt die Modeunternehmerin, die meist auf Ibiza lebt, an den Feiertagen keinen Wert - sie feiert Weihnachten lieber mit Freunden: "Alleinsein ist etwas ganz Furchtbares. Ich habe Gott sei Dank noch Freunde, die für mich wie Familie sind." Aber nicht nur an Weihnachten liebt die Karrierefrau das schöne Leben: "Ich trinke das ganze Jahr über Champagner."

Line Fuks, die Konsumgegnerin feiert Weihnachten gar nicht Line Fuks lebt das Kontrastprogramm. Die siebenfache Mutter, die mit ihrer Großfamilie im Reisemobil wohnt, ist Konsumverweigerin. Zeitweise lebte die Aussteigerfamilie sogar mitten in der Wildnis. Gemeinsam mit ihrer Partnerin hat die ehemalige Kinderkrankenschwester vor zehn Jahren beschlossen, keine Weihnachtsfeste mehr zu feiern: "Dieser ganze Konsum legt den Menschen eine Fußfessel an. Wer glücklich ist, kauft nicht."

Ute Ohoven, Unesco-Botschafterin sammelt Spenden Ute Ohovens Leben kennt zwei Extreme. Einerseits ist die Unternehmergattin schon mit dem sprichwörtlich goldenen Löffel groß geworden, andererseits ist sie als Unesco-Sonderbotschafterin häufig in Afrika unterwegs und erlebt dort Armut hautnah. Deshalb sammelt sie unermüdlich Spenden, organisiert Benefizgalas und zeigt sich auf Luxuspartys für den guten Zweck. Ihre Erkenntnis: "Geld macht nicht glücklich, aber unabhängig."

Christian Hermes, für den Priester steht Besinnung im Vordergrund Mit Unbehagen beobachtet Monsignore Christian Hermes den Konsumrausch in der Weihnachtszeit. Statt teurer Geschenke, langer Ladenöffnungszeiten und unnötigem Stress plädiert der Stadtdekan von Stuttgart für mehr Besinnung und Mäßigung: "In der Adventszeit sollte der ursprüngliche Charakter der Fastenzeit wieder mehr Bedeutung bekommen. Es ist eine Zeit, in der wir uns in Vorfreude üben und unsere Sehnsüchte kultivieren sollten", so der Priester.

Klaus Striebich, will Konsum durch flexible Ladenöffnungszeiten erleichtern Wenn es nach Klaus Striebich ginge, sollte man dem Shoppen freien Lauf lassen. Auch, was die Ladenöffnungszeiten anbelangt. Striebich gehört zur Geschäftsführung des bundesweit führenden Shoppingcenter-Betreibers ECE. Mit flexibleren Öffnungszeiten will er dem boomenden Onlinehandel Rechnung tragen: "Selbst im hoch katholischen Polen haben kurz vor Weihnachten die Läden sonntags geöffnet. Das schlägt sich im Umsatz nieder."

Günter Holzer, Verkäufer einer Straßenzeitschrift Günter Holzer lässt den Konsumrausch an Weihnachten an sich vorüberziehen. Täglich steht der 64-Jährige mit seiner Straßenzeitschrift vor bunt geschmückten Schaufenstern in der Kälte, stets an seiner Seite: sein Hund Snoopy. Der einst erfolgreiche Unternehmer lebte drei Jahre auf der Straße, die glitzernde Weihnachtswelt hat für den einstigen Familienmensch keine Bedeutung mehr: "Was wirklich wichtig ist, kann man mit Geld sowieso nicht kaufen."

"Nachtcafé: Im Rausch der Geschenke - was uns an Weihnachten wichtig ist" am Freitag, 11. November, 22:15 Uhr im SWR Fernsehen.

