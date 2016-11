SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 24.11.16 (Woche 47) bis Mittwoch, 28.12.16 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 24. November 2016 (Woche 47)/21.11.2016

15.15 (VPS 15.14) Traumziel Seychellen Erstsendung: 31.01.2014 in HR

Sie sind ein kleines Paradies, die rund 100 Inseln und Inselchen der Republik Seychellen: weiße Strände, Tropenwälder, hohe Granitgebirge, Korallenriffe und eine Bevölkerung, die sich zunehmend dieser Schätze bewusst wird. Über 40 Prozent der Landfläche stehen unter Naturschutz, darunter ganze Inseln wie etwa Denis Island mit einer besonderen Vogelkolonie. Touristen sind willkommen, solange ihre Anzahl das empfindliche ökologische Gleichgewicht nicht stört. Es ist die Mischung aus Liebenswürdigkeit, märchenhaften Buchten, üppiger Pflanzenwelt und ganzjährig angenehm tropisch-warmem Klima, die die Seychellen zu einem Traumziel macht.

15.15 (VPS 15.14) Karibik für Entdecker Dominikanische Republik Erstsendung: 20.03.2015 in HR

Die Dominikanische Republik ist eines der beliebtesten Sonnenziele weltweit. Jedes Jahr besuchen rund vier Millionen Urlaubsgäste die kleine Karibikinsel. Auch bei deutschen Urlaubern sind die Quartiere rings um Punta Cana oder Puerto Plata sehr beliebt, vor allem in Form von "All-Inclusive"-Pauschalreisen. Darüber hinaus hat die Insel aber weit mehr zu bieten, als nur die Sandstrände vor den Hotelanlagen. Das interessante Hinterland lockt mit seinen tropischen Wäldern und Flüssen, atemberaubenden Naturschutzgebieten und einer einzigartigen Artenvielfalt.

10.50 ARD-Buffet

Leben & genießen Erstsendung: 18.11.2016 in Das Erste

20.15 Lecker aufs Land - Die Hofmeisterschaft Auf dem Hof von Beate Lang im Heilbronner Land Folge 1/4

Auf dem Hof von Beate und Thomas Lang in Untereisesheim treten drei Hofpraktikantinnen an auf der Jagd nach Punkten. Die Langs bauen Gemüse an und halten Hühner. Die Kartoffel- und Möhrenernte läuft auf vollen Touren. Also rauf auf den Kartoffel-Vollernter, der ersten Herausforderung. Erdklumpen müssen vom Laufband gepickt werden. Bei der Handernte der Möhren geht es auf Zeit, drei Kisten sind das Ziel. Und die Eier im Stall bekommt nur, wer zu den Hühnern nett ist, erfahren die Frauen von Thomas, der die Hofaufgaben vorbereitet hat. Beate sorgt fürs leibliche Wohl und erhält von jeder Hofpraktikantin ein kulinarisches Geschenk aus deren Landküche - wie eingelegter Schafskäse und Bauernbrot im Glas. Nach getaner Arbeit entspannen die Frauen gemeinsam bei einer Bootstour auf dem Neckar und auf Burg Guttenberg. Zum Abschluss gibt es ein typisch schwäbisches Gericht: Maultaschen mit Kartoffelsalat.

15.15 (VPS 15.14) Spaniens schönste Inseln Lanzarote, Gran Canaria und La Palma Erstsendung: 30.10.2015 in HR

Lanzarote, eine der Kanarischen Inseln, ist eine bizarre Schönheit. Denn diese Vulkaninsel zeigt eine Vielzahl von Farben im rauen Lavagestein - eine überraschende Palette, umrahmt vom stahlblauen Meer und schneeweißer Gischt. Lanzarote ist die erste Insel, die komplett einschließlich aller Ortschaften von der Unesco zum Biosphärenreservat erklärt wurde. So gibt es auf Lanzarote kleine, heimelige Fincas, umgeben von teilweise uralten Weinstöcken, jeder geschützt von runden Steinmäuerchen. Bettenburgen finden sich hier nicht.

Gran Canaria hat eine andere Entwicklung hinter sich: Touristischer Anziehungspunkt sind vor allem die weitläufigen Sandstrände. Ihrem ausgeglichen Klima mit ganzjährigen Temperaturen zwischen 18 bis 26 Grad verdankt die Insel ihre Attraktion als Badeziel. Abseits der großen Küstenorte bietet das gebirgige Hinterland schöne Ausflugsrouten, und auch die ebenso quirlige wie geschichtsträchtige Hauptstadt Las Palmas sorgt für Abwechslung.

Anders als ihre kanarischen Schwestern ist La Palma üppig grün. Die Einheimischen nennen ihr Eiland La Isla Bonita - die schöne Insel. Wer die Natur liebt, wird sich hier zu Hause fühlen. Bei Einbruch der Dunkelheit zieht es Sterngucker dann auf die höchste Erhebung der Insel, zum Roque de Los Muchachos. Dort auf 2.400 Meter Höhe stehen 14 Teleskope. Mit ihrer Hilfe entdeckt der Besucher in seltener Klarheit einen Sternenhimmel, den er so schnell nicht vergisst.

20.15 Lecker aufs Land - Die Hofmeisterschaft Auf dem Hof von Ingrid Jauernik in Hohenlohe Folge 2/4

Schon mal Schafe gemolken? Drei Hofpraktikantinnen, gestandene Bäuerinnen aus "Lecker aufs Land", stehen vor einer neuen Herausforderung. An der Melkmaschine lernen sie die überraschenden Tücken kennen, wenn's ums Schafemelken geht. Und das alles vor Tagesanbruch! Brigitte Müller, Landfrau aus dem Schwarzwald, Alexandra Damm, Winzerin aus Rheinhessen und Beate Lang, Biobäuerin aus dem Heilbronner Land, stellen sich dem, nicht ganz bierernsten, Wettbewerb - denn sie sind neugierig, können zupacken und schätzen es, den Schafhof von Ingrid und Karl Jauernik in Bretzfeld von der Pike auf kennenzulernen. Ihre Heimat Hohenlohe möchte Ingrid ihren Mitstreiterinnen bei dieser Gelegenheit auch gleich noch zeigen. Im nostalgischen Oldtimerbus kurven sie nach Bächlingen an der Jagst, wo Ingrid aufgewachsen ist. Oben in Langenburg werden die vier von den berühmten Wiebele naschen und unten in Bächlingen ein lauschiges Plätzchen an der Jagst aufsuchen. Nach einer weiteren spannenden Hofaufgabe klingt der Tag bei Lamm- und Käsespießen vom Grill aus, die Ingrid in bewährter Manier mit ihrem zukünftigen Schwiegersohn Valli vorbereitet.

20.15 Lecker aufs Land - Die Hofmeisterschaft Auf dem Hof von Alexandra Damm in Rheinhessen Folge 3/4

Auf dem Weingut von Alexandra Damm geht es für drei Hofpraktikantinnen zur Lese in die Reben. Brigitte Müller, Landfrau aus dem Schwarzwald, Beate Lang, Biobäuerin aus dem Heilbronner Land und Schafbäuerin und Käserin Ingrid Jauernik aus Hohenlohe sind "Lecker aufs Land" erprobt. Doch dieses Mal ist nicht ihr Kochtalent gefragt, sondern Lust auf Neues - und handfester Hofeinsatz. Dass sich die Trauben oft gar nicht so einfach vom Rebstock schneiden lassen, gehört zu den Erkenntnissen, die die Landfrauen gewinnen. Alexandras Mann hat aber noch eine weitere Aufgabe vorbereitet: Er entführt die Damen ins Labor. Mal sehen, was hier auf die drei Kolleginnen wartet! Als Stärkung jedenfalls ist zwischendurch der Tisch mit rheinhessischen Tapas gedeckt - stilvoll in einem Trullo, einem der historischen Weinberghäuschen in Rheinhessen. Die Wahlheimat von Alexandra Damm inspiriert die gebürtige Frankfurterin immer wieder. Dass sie vor etlichen Jahren den Schritt gewagt haben, ein eigenes Weingut zu führen, bereuen Alexandra und ihr Mann nicht. Wein zu produzieren wurde im Laufe der Jahre für die beiden eine Herzensangelegenheit

