Die "Villa Musica All Stars" beim Festkonzert 4.9.16 in Mainz Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7169 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SWR - Südwestrundfunk/Herbert Piel / P!ELmedia" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die Villa Musica Rheinland-Pfalz besteht jetzt seit 30 Jahren. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, fand im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz am 4. September ein festliches Konzert statt, dessen Mitschnitt jetzt in SWR2 zu hören ist.

Die "Villa Musica All Stars", aktuelle Stipendiaten, Seite an Seite mit ihren Dozentinnen und Dozenten, spielten im Jubiläumskonzert Werke von Ludwig van Beethoven und Peter Tschaikowsky. Beethoven veröffentlichte sein Septett Es-Dur, Opus 20, als er 30 Jahre alt geworden war. Der jugendliche Elan des Werks passt zum Konzept der Villa Musica, arrivierte Könner mit Newcomern zusammenzuführen. Und Tschaikowskys leidenschaftliches Streichsextett d-Moll "Souvenir de Florence", Opus 70, ist in den Konzerten der Villa Musica häufiger erklungen als jedes andere Werk in dieser Besetzung.

Europaweit einzigartige Stiftung

Am 11. November 1986 wurde in Mainz die Stiftung Villa Musica gegründet - von der Landesregierung in Kooperation mit dem damaligen Südwestfunk. Die Villa Musica ist europaweit einzigartig. Kein anderes Land oder Bundesland leistet sich eine solche Kulturstiftung, die allein aus öffentlichen Mitteln Stipendien vergibt und einen flächendeckenden Konzertbetrieb ermöglicht.

30 Jahre - 4.000 Konzerte

Villa Musica fördert nicht nur die musikalische Elite, sie belebt auch die Kulturlandschaft: In 30 Jahren fanden an 100 Spielstätten rund 4.000 Konzerte statt. In den vergangenen 30 Jahren hat die Villa Musica Rheinland-Pfalz mehr als 3.000 jungen Musikerinnen und Musikern eine Betreuung durch namhafte Dozentinnen und Dozenten aus dem In- und Ausland ermöglicht, um als Spitzennachwuchs auf den Bühnen der Welt bestehen zu können. Der Südwestrundfunk (SWR) trägt die Stiftung mit und unterstützt sie maßgeblich.

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell