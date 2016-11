SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 24.11.16 (Woche 47) bis Donnerstag, 08.12.16 (Woche 49)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 24. November 2016 (Woche 47)/18.11.2016

15.15 (VPS 15.14) Traumziel Seychellen Erstsendung: 31.01.2017 in HR

Donnerstag, 24. November 2016 (Woche 47)/18.11.2016

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Denis Scheck

Geplante Themen:

- "Geschlechterkampf. Franz von Stuck bis Frida Kahlo" - im Frankfurter Städel Museum - Kritisch, authentisch und innovativ - Starke Geschichten beim Fernsehfilmfestival in Baden-Baden - Jugendkultur, sexuelle Befreiung, subversive Rebellen - "Beat Generation" im ZKM in Karlsruhe - "Es geht mir ein bisschen zu gut" - Ein Treffen mit Martin Walser - Schweres Erbe, schwieriges Erinnern - "Nationalsozialismus in Freiburg"

Donnerstag, 01. Dezember 2016 (Woche 48)/18.11.2016

15.15 (VPS 15.14) Karibik für Entdecker Dominikanische Republik Erstsendung: 20.03.2015 in HR

Donnerstag, 08. Dezember 2016 (Woche 49)/18.11.2016

15.15 (VPS 15.14) Traumziel Malediven Inselurlaub zur Weihnachtszeit Erstsendung: 04.12.2015 in HR

Die knapp 2.000 Inseln der Malediven sind vor allem berühmt für die weißen Sandstrände, umgeben von Korallenriffen mit exotischer Unterwasserwelt. Rund neunzig davon sind reine Hotelinseln: Hier können Urlauber im warmen Wasser des Indischen Ozeans baden, schnorcheln und tauchen. Gerade wenn es in Deutschland kalt, nass und grau ist, sind die Resorts ein Sehnsuchtsziel für Wintermuffel. Es gibt sie in allen Preisklassen, vom einfachen Barfußinselchen über größere Mittelklasseanlagen bis hin zu Wasservillen-Inseln der Luxusklasse.

Die Reisereportage stellt beispielhaft eine der ältesten Urlaubseilande nahe der Hauptstadt Male vor: Kurumba bietet neben einsamen Plätzchen am Strand auch die Möglichkeit, an Mal- und Kochkursen oder Exkursionen hinter die Kulissen der Inselwelt teilzunehmen und das Weihnachtsfest mit einem abwechslungsreichen Programm zu erleben. Für Taucher und Schnorchler empfiehlt sich zusätzlich eine Kombination verschiedener Inseln, zum Beispiel während eines mehrtägigen Segeltörns, um Mantarochen, Napoleonfische und Meeresschildkröten hautnah zu erleben.

