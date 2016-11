SWR Formate im Rennen um den "Goldene Kamera Digital Award"

SÜDWESTRUNDFUNK Alina - die Liebe & der Sex - Kollegah bei DASDING über seine Traumhochzeit Am 17.2.16 in ,,Alina - die Liebe & der Sex" bei Spotify Video, dailyme TV und iTunes Alina und Kollegah spielen ,,Testo gegen Östro". Hier muss Kollegah beweisen, wie viel ,,Frau" in ihm steckt: Krönchen, Freundschaftsbändchen & ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - "Alina - Die Liebe und der Sex" (DASDING) und "Headlinez" mit Rayk Anders (funk) in der Vorauswahl / Online-Voting bis zum 2. Dezember auf www.goldenekamera.de

Baden-Baden. Die vom SWR produzierten YouTube-Channels von "Alina - Die Liebe und der Sex" (DASDING) und "Headlinez" von Rayk Anders (funk) sind in der Vorauswahl um den "Goldene Kamera Digital Award" in der Kategorie "Channel". Aus insgesamt 20 Web-Channels können User drei Favoriten wählen, die ins Rennen um den Award gehen. Noch bis zum 2. Dezember 2016 kann auf http://vote.goldenekamera.de abgestimmt werden.

Die Expertenjury stellte für die Vorauswahl Formate zusammen, die "erstklassig unterhalten oder informativen und überraschenden Mehrwert bieten". Web-Channels gewinnen insbesondere bei dem jungen Publikum an Einfluss.

"Alina - Die Liebe und der Sex": Format des jungen Programms des SWR In "Alina - Die Liebe und der Sex" spricht die DASDING-Videobloggerin Alina Schröder im Radioprogramm, auf www.DASDING.de und auf Social-Media-Kanälen unverblümt, offen und ehrlich über Themen, die viele bewegen. Dabei präsentiert sie journalistisch recherchierte Fakten und bezieht Stellung, um gängige Vorurteile und Klischees zu entkräften. Sie trifft aber auch regelmäßig Künstler und sprach etwa mit Sido über sein erstes Mal oder mit Clueso über Trennungen. Seit Oktober 2015 veröffentlicht Alina jeden Mittwoch ein neues Video auf ihrem Youtube-Kanal.

SWR Produktion "Headlinez" von Rayk Anders blickt hinter die Polit-Schlagzeilen In "Headlinez" sortiert YouTuber und Polit-Blogger Rayk Anders die Inhalte hinter den Schlagzeilen und stellt Fakten vor Hetze. Einmal wöchentlich, immer freitags um 16 Uhr, analysiert er politische Themen, die in Deutschland für Aufregung sorgen. Rayk zeigt Politik im Alltag und wie verrückt es dabei zugehen kann. Rayk Anders (29) ist freier Journalist aus Berlin und tößt mit meinungsstarken Beiträgen immer wieder hitzige Diskussionen an.

Über DASDING - Live. Laut. Lässig

DASDING ist das junge Programm des Südwestrundfunks (SWR) für Musik und Lifestyle. Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene. Das Programm ist rund um die Uhr werbe- und sponsorenfrei in großen Teilen Baden-Württembergs und Rheinland-Pfalz im UKW-Radio empfangbar. Über Digitalradio ist DASDING flächendeckend zu empfangen. Mit dem vielseitigen Internetauftritt auf www.DASDING.de und den sozialen Medien hält DASDING die User über aktuelle Nachrichten, Trends und Lifestyle auf dem Laufenden. Außerdem sind die Themen von DASDING über die großen sozialen Netzwerke abrufbar. Über den Livestream auf der Website ist DASDING weltweit zu hören und im Livestream zu sehen.

Über funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF Informieren, Orientieren und Unterhalten - das alles will funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Die Online-Inhalte richten sich an 14- bis 29-Jährige. Die Formate finden auf YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram und weiteren sozialen Plattformen statt. Die Nutzer können in der funk App (go.funk.net/app) internationale Lizenzserien ansehen. Die Inhalte sind zudem auf www.funk.net verfügbar und werbefrei. funk startete am 1. Oktober 2016 mit über 40 Online-Formaten. Neue kommen kontinuierlich hinzu. Die Inhalte werden in den Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschland und gemeinsam mit vielen Partnern entwickelt. Die Fäden laufen in der Zentrale von funk in Mainz zusammen. Als Content-Netzwerk bietet funk auch Nachwuchstalenten eine Plattform. Weitere Presseinformationen finden Sie unter http://presse.funk.net.

Goldene Kamera Digital Award

2017 werden erstmals Personen und Formate mit dem "Goldene Kamera Digital Award" ausgezeichnet, die innovative, informative, lustige oder virale Beiträge für das Internet produzieren. Verliehen wird der Preis in den sechs Kategorien Viraler Clip, Serie, Reportage, Music Act, Channel und Comedy. Die Gewinner werden am 18. Februar 2017 in ZDFneo und auf goldenekamera.de bekanntgegeben.

Pressekontakt:

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell