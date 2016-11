SÜDWESTRUNDFUNK Nachtcafé - Die SWR Talkshow - Gäste bei Michael Steinbrecher jeweils freitags um 22:00 Uhr im SWR Fernsehen. Michael Steinbrecher © SWR/Alexander Kluge, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung "Bild: SWR/Alexander Kluge" (S2). ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Vegan, glutenfrei oder ohne Kohlenhydrate und natürlich Bio. Einfach nur satt werden reicht schon lange nicht mehr aus. Inzwischen isst man aus Überzeugung - für den eigenen Lebensstil oder gegen bestimmte Lebensmittel und deren Erzeugung. Aber lebt man damit wirklich besser oder wird Ernährung immer mehr zur Ersatzreligion? Darüber spricht Moderator Michael Steinbrecher im "Nachtcafé: Du bist, was du isst!" u. a. mit dem Fernsehkoch Alfons Schuhbeck. Zu sehen am Freitag, 18. November, 22 Uhr im SWR Fernsehen.

Ernährung als Statussymbol

Früher war der Sonntagsbraten noch das, was die Menschen zumindest einmal die Woche am gemeinsamen Tisch vereinte. Heute zelebriert jeder seine individuelle Art der Ernährung. Einladungen zum Essen enden im Chaos, weil jeder eine Extrawurst braucht. Die einen verzichten aufgrund von Unverträglichkeiten auf bestimmte Inhaltsstoffe, die anderen essen aus Prinzip kein Fleisch oder lassen tierische Produkte gleich ganz weg. Wieder andere verbringen mehr Zeit damit, das was auf dem Teller liegt zu fotografieren und mittels Smartphone zu verbreiten, als mit dem Essen selbst. Experten sagen sogar, Ernährung werde mehr und mehr zum Statussymbol.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Alfons Schuhbeck, Sternekoch Der bekannte Fernsehkoch Alfons Schuhbeck ist leidenschaftlicher Genießer und kann aktuellen Ernährungstrends nichts abgewinnen. "Anstatt gutes Essen zu genießen, fallen die Menschen in eine Hysterie", regt sich Schuhbeck über das Geltungsbedürfnis seiner Mitmenschen auf. "Jetzt stell' dir vor, ich bin jetzt auch Veganer und Laktose-Intolerant. Ist doch super, oder?"

Katrin Kasper, Veganerin

Katrin Kasper lebt absolut vegan: "Ich würde mir wünschen, dass irgendwann kein Tier mehr leiden muss, nur damit wir es essen können, oder die Haut anziehen." Fleischessen ist für sie eine anerzogene Sucht, mit großen Nachteilen für die Tiere und die eigene Gesundheit. Ihren Mann und die drei Kinder hat sie bereits von ihrer Lebensweise überzeugt.

Uwe Knop, Ernährungswissenschaftler

Für Uwe Knop ist die Ernährung längst zu einer Art Ersatzreligion geworden. "Am Beklopptesten sind die Leute, die auf alles Mögliche verzichten und dann so tun, als wäre das gesund", sagt der Ernährungswissenschaftler und Autor. Er rät, einfach auf den eigenen Körper zu hören. "Und wenn der sagt, gib' mir zehn Liter Cola, dann ist das ebenso", so Knop.

Benedikt Stamm, isst fast ausschließlich Rohkost Bei Benedikt Stamm und seiner Familie steht ausschließlich tierfreie und ungekochte Rohkost auf dem Speiseplan. Selbst Obst gibt es nur selten. "Wir haben festgestellt, dass wir mit dieser Ernährung viel weniger Schlaf brauchen und zusätzlich energiegeladene Zeit gewinnen", ist Stamm begeistert. Den überwiegenden Teil seiner "Gorilla-Nahrung" baut er sogar selbst an.

Thomas Ellrott, Ernährungspsychologe

Der Ernährungspsychologe Thomas Ellrott stellt fest: Die Beschäftigung mit der eigenen Ernährung liegt voll im Trend. Während früher das Sattwerden und soziale Aspekte im Mittelpunkt standen, "wird Essen für die Menschen heute zunehmend wichtig, um die eigene Position und den Status in der Gesellschaft zu bestimmen", beobachtet der Wissenschaftler.

Kristin Deppe, leidet an einer Lebensmittelunverträglichkeit Kristin Deppe suchte lange Zeit nach der Ursache für ihre Beschwerden, die immer nach dem Essen auftraten. Seit der Diagnose Histaminintoleranz muss sie auf eine Vielzahl an Lebensmitteln verzichten. "Eine Banane habe ich seit zig Jahren nicht mehr gegessen. Rotwein, Camembert, das geht einfach nicht." Ihre Lebensqualität ist trotz Einschränkungen deutlich gestiegen.

Daniel Wallerstorfer: Gene werden die Ernährung bestimmen Daniel Wallerstorfer hat mittels Genanalyse sein individuelles Ernährungsprofil erstellt. Wenn er abnehmen will, weiß er genau, was er essen darf und auf was er besser verzichtet. "In Zukunft werden wir uns bei der Ernährung an unseren Genen orientieren", ist der Humangenetiker überzeugt. Nahrungsmittelintoleranzen oder Krankheiten können so früher und eindeutiger erkannt werden.

"Nachtcafé: Du bist, was du isst!" am Freitag, 18. November, 22 Uhr im SWR Fernsehen.

