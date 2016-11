SWR2 HÖRSPIEL-STUDIO, "Die Brunnenhalle", Hörspiel von Sibylle Lewitscharoff, Regie Iris Drögekamp, Komposition Andreas Bick, am Donnerstag (24.11.16) um 22:03 Uhr. Eugen Suso Orph (Sebastian Rudolph, li.), Karl Lederle (Hans Löw, re.). © SWR/Monika Maier, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im e Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - SWR2 sendet am Donnerstag, 24. November, um 22:03 Uhr "Die Brunnenhalle", das neue Hörspiel der Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff zwischen Diesseits und Jenseits, Komik und Poesie. Die Geschichte von Lewitscharoffs neuem Hörspiel könnte in Baden-Baden oder in Marienbad spielen. Die Handlung verläuft in einer Art modern gehaltenem Jenseits. Es gleicht einem luxuriösen Badeort und funktioniert nach rätselhaften Regeln: Die Brunnenbesucher wandeln umher, vom Vergessen heimgesucht. Beäugt und bewacht werden sie vom Wärter des Brunnens, dem ein Chor zur Seite steht. Ein Künstler (Sebastian Rudolph) will von dort seine Geliebte aus dem Dämmerzustand der Umnachtung herausholen. Gemeinsam mit dem Handwerker Karl (Hans Löw) - zufällig zur selben Zeit am selben Ort - verlangt er Einlass in die Brunnenhalle. Während Karl eingelassen wird, muss der Künstler einen kleinen Skandal provozieren, um hineinzugelangen. Ein Pokerspiel entscheidet schließlich über das Schicksal der beiden Männer.

Regie, Komposition, Dramaturgie

"Die Brunnenhalle" entstand in einer Inszenierung von Iris Drögekamp (SWR2). Die Dramaturgie hatte Manfred Hess (SWR2). Komposition: Andreas Bick. Besetzung: Sandra Pasic. Produktion: SWR 2016.

Sibylle Lewitscharoff

Sibylle Lewitscharoff, geboren in Stuttgart, lebt als Schriftstellerin in Berlin. Für ihre Romane, zuletzt "Killmousky" (2014) und "Das Pfingstwunder" (2016), sowie für ihre Essays erhielt sie zahlreiche bedeutende Literaturauszeichnungen, u. a. 2013 den Georg-Büchner-Preis. Seit 2014 lehrt Lewitscharoff im Rahmen einer Poetik-Dozentur an der Universität Koblenz-Landau.

SWR2 Hörspiel-Studio: Die Brunnenhalle

Donnerstag, 24. November, 22:03 Uhr, SWR2 Mit: Hedi Kriegeskotte, Hans Löw, Astrid Meyerfeldt, Sebastian Rudolph u. a. Nach der Ausstrahlung eine Woche zum Nachhören auf www.SWR2.de/hoerspiel

