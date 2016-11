1 weiterer Medieninhalt

US-Regisseur Robert Wilson holt Deutschen Hörspielpreis der ARD. Co-Regisseur Tilman Hecker (Foto) holt die Trophäe ab.

Baden-Baden (ots) - Karlsruhe. Das Hörspiel "Tower of Babel" vom Hessischen Rundfunk (Produktion: HR/BBC/NDR/RBB/SWR) ist heute Abend (Samstag) in Karlsruhe mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet worden. Der US-amerikanische Theater- und Opernregisseur Robert Wilson verweist in seiner Collage aus Texten, Musiken und Sprachen auf die verbindende Kraft der Kunst. Der Hauptpreis der ARD Hörspieltage ist mit 5.000 Euro dotiert sowie mit der Ausstrahlung in den Kulturradios der ARD, des ORF (Österreich) und des SRF (Schweiz) sowie in Deutschlandradio Kultur verbunden. Für den Deutschen Hörspielpreis der ARD konnten die Landesrundfunkanstalten der ARD, das Deutschlandradio sowie ORF und SRF jeweils ein Hörspiel einreichen.

Zum ersten Mal wurde bei den ARD Hörspieltagen der "Deutsche Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung" in einem Hörspiel vergeben. Alleinige Jurorin war Schauspielerin Corinna Harfouch. Den Preis teilen sich Birte Schnöink und Christian Löber für ihre Schauspielleistung in "Draußen unter freiem Himmel - Manifest 49" von Michaela Falkner (Produktion: WDR). Er ist mit 3.000 Euro dotiert.

Der mit 5.000 Euro dotierte Deutsche Kinderhörspielpreis ging an die Autorin Silke Seibold für ihr Hörspieldebüt "Gib's zurück!" (Produktion: SWR). Die Nutzer des Internetportals www.hoerspieltage.ARD.de bestimmten das Hörspiel "Screener" von Lucas Derycke (Produktion: WDR) zum Gewinner des Publikumspreises "ARD Online Award" (2.500 Euro). Eine Kinderjury zeichnete das Hörspiel "Superflashboy" von Salah Naoura (Produktion: HR/NDR) mit dem Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe aus (2.000 Euro). Der mit 1.000 Euro dotierte Preis "ARD PiNball" für freie Produzenten ging zu gleichen Teilen an Vivien Schütz für ihr Kurzhörspiel "Die mit Dinkel" sowie an Mara Ittel für ihr Kurzhörspiel "Ein Würstchen".

Die ARD Hörspieltage finden zum 13. Mal statt und sind das größte Festival für das Hörspiel im deutschsprachigen Raum.

