Stuttgart (ots) - Pünktlich zu Beginn der fünften Jahreszeit fällt der Startschuss für die Suche nach dem Fastnachts-Hit der Saison, dem "Närrischen Ohrwurm". Bereits zum zehnten Mal laden SWR Fernsehen und Südkurier alle Narrenvereine, Musikkapellen, Guggenmusiker und Partybands ein, mit ihrem eingängigsten Hit gegeneinander anzutreten. Das SWR Fernsehen überträgt den Wettbewerb am 26. Februar (Fastnachtssonntag) ab 16 Uhr zwei Stunden lang live aus Singen (Hohentwiel). Die Bewerbungsfrist endet am 5. Februar 2017.

Handgemacht und eingängig

Für den wohl närrischsten Musikwettbewerb des Jahres gelten klare Regeln: An den Start dürfen nur selbst komponierte und selbst getextete Eigenkreationen, Cover-Songs haben keine Chance und auch Playback und technische Effekte sind nicht erlaubt. Die besten Aussichten auf den Titel haben Gassenhauer, die so eingängig sind, dass sie zum Tanzen und Mitsingen animieren und stundenlang im Ohr bleiben - eben echte Ohrwürmer!

Jury und Zuschauer wählen den Gewinner

Wer "Närrischer Ohrwurm 2017" werden möchte, muss mit seinem Titel zunächst vor den Ohren einer fachkundigen Jury bestehen. Die zwölf Sieger der Vorauswahl reisen dann mit ihrer Fast-nachtskapelle am 26. Februar 2017 nach Singen und präsentieren sich in der Stadthalle vor gro-ßem Publikum. Unterstützt von SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein und einer ausgewählten Promi-Jury stimmen die Zuschauer via TED über den Sieger ab. Neben dem Titel "Närrischer Ohrwurm 2017" stehen mehrere Preise zur Wahl: eine Video-Produktion, eine CD-Studio-Produktion in den Hörfunkstudios des SWR oder ein professionelles Fotoshooting beim Südkurier. Im letzten Jahr gewann die Fastnachtsband "Brauni und die Eschbenhansel" aus Geisingen den "Närrischen Ohrwurm 2016" mit dem Hit "Fasnät wie's jeder mag".

Bewerbung per Hörprobe

Wer beim "Närrischen Ohrwurm" mitmachen möchte, bewirbt sich beim SÜDWESTRUNDFUNK unter SWR.de/fastnacht. Einsendeschluss für Hörproben auf MP3, CD oder DVD ist der 5. Feb-ruar. Die Postanschrift lautet SWR Fernsehen, Närrischer Ohrwurm, 70150 Stuttgart. Schnell sein lohnt sich! Wer sich schnell entschließt und seine Bewerbung bis Weihnachten 2016 abschickt, hat die Chance, sich vorab für den Wettbewerb zu qualifizieren und seinen närrischen Fastnachtshit live in der Sendung "Kaffee oder Tee" (Mo - Fr, 16:05 - 18:00 Uhr) zu präsentieren.

