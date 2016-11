ÄNDERUNG: Winfried Kretschmann ist Gast in "Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 10.11.2016, 20.15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) - Bitte beachten Sie folgende Änderung:

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist Gast in der Sendung. Der Beitrag "Abgelehnt und abgeschoben - ein junger Flüchtling ist plötzlich weg" wird auf kommende Woche verschoben.

Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin.

Zu den geplanten Themen gehören:

US-Wahl - was kommt mit Präsident Trump auf Baden-Württemberg zu? Der Sieg Donald Trumps sorgt weltweit für extreme Reaktionen. Auch in Baden-Württemberg reagieren Bürger, Politik und Wirtschaft teilweise schockiert. Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident Baden-Württembergs, ist zu Gast in der Sendung und stellt sich den Fragen von Clemens Bratzler zum Ausgang der Wahl in den USA und zu den Auswirkungen auf Baden-Württemberg.

Vor Ort - bei schwäbischen Amerikanerinnen

Alle drei Minuten ein Einbruch - dunkle Jahreszeit, dunkle Gestalten Reiner Baust verlor bei einem Einbruch in seine Wohnung teure Uhren, Schmuck und Bargeld. Nun kämpft er nicht nur mit dem materiellen Schaden, sondern auch mit den psychischen Folgen der Tat. Seit dem Einbruch leidet er an Schlafstörungen. Die Polizei hat ihm wenig Hoffnung gemacht, seine Wertgegenstände zurückzuerhalten. Im Herbst ist die Gefahr von Wohnungseinbrüchen besonders groß. 2015 wurden mehr als 12.000 Einbrüche in Baden-Württemberg registriert. Laut Sigurd Jäger vom Landeskriminalamt in Stuttgart handele es sich bei den Tätern oft um organisierte Banden aus Osteuropa. Sie bräuchten nur wenige Sekunden, um eine Tür oder ein Fenster aufzuhebeln.

Wildpinkler in Ulm - Urin setzt dem Münster zu Auch in Ulm steht der Weihnachtsmarkt vor der Tür. Glühwein und Punsch treiben dann wieder vor allem Männer in die dunklen gotischen Sandsteinecken des Ulmer Münsters, um diese Last loszuwerden. Mit den Folgen, dass der Stein des Münsters bröselt. "Wenn wir nichts machen", sagt der Münsterbaumeister Michael Hilbert, "restaurieren wir oben das Münster und unten wird es uns weggepinkelt." Auch ein Bußgeld von 150 Euro verhindert das Wildpinkeln nicht. Was tun?

Kranker Rettungsdienst - Notärzte schlagen Alarm Bei einem Notfall in Baden-Württemberg müssen Retter in 95 Prozent aller Fälle innerhalb von 15 Minuten vor Ort sein. Doch nur jede vierte örtliche Rettungszentrale konnte diese Hilfsfrist im letzten Jahr einhalten. Werden dadurch Menschenleben gefährdet? Außerdem habe sich in den vergangen Jahrzehnten die Anzahl der Rettungsfahrten verdoppelt, Personal und Ausrüstung seien aber nicht im gleichen Maße mitgewachsen, sagen Kritiker. "Das alles kann im Ernstfall, wenn es auf jede Minute ankommt, Menschenleben kosten", sagt Joachim Spohn von der "Bürgerinitiative Rettungsdienst", der die Entwicklung seit Jahrzehnten beobachtet. Auch Notärzte fordern ein Umsteuern. Ist es in Baden-Württemberg gefährlich, auf einen Rettungswagen angewiesen zu sein?

"Zur Sache Baden-Württemberg" Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag zur besten Sendezeit drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3-Comedychefs Andreas Müller.

