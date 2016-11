SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Mittwoch, 09.11.16 (Woche 45) bis Donnerstag, 15.12.16 (Woche 50)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 09. November 2016 (Woche 45)/09.11.2016

Geänderten Programmablauf für BW und RP beachten!

18.15 (VPS 18.14) BW+RP: SWR extra: Trump wird US-Präsident - Was heißt das für den Südwesten?

18.30 BW+RP: made in Südwest

Pasta Palatina - Die verrückten Nudeln aus der Pfalz

(bis 18.45 - weiter wie mitgeteilt)

Mittwoch, 09. November 2016 (Woche 45)/09.11.2016

Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!

05.00 BW+RP: made in Südwest

Pasta Palatina - Die verrückten Nudeln aus der Pfalz Erstsendung: 27.04.2016 in SWR

Donnerstag, 10. November 2016 (Woche 45)/09.11.2016

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck

Bitte geänderte Überschrift beim letzten der geplanten Themen beachten:

- Zwei Räder, 200 Jahre -"Die Geschichte des Fahrrades" in Mannheim

- Starke Geschichten, große Gefühle - Das 65. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg

- "Was ich liebe und was nicht" - Hanns-Josef Ortheils Buch über die Lebenskunst

- Universalkünstler und Geheimtipp - Fritz Schwegler und seine poetische Bildwelt in Mannheim

- Mehr hören, mehr erleben - Die ARD Hörspieltage in Karlsruhe

Samstag, 12. November 2016 (Woche 46)/09.11.2016

Geänderten Programmablauf beachten!

10.15 (VPS 10.14) Reiseziel Bodensee Erstsendung: 23.04.2011 in SWR/SR

10.25 (VPS 10.15) Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher

11.55 (VPS 11.44) Meine Traumreise nach Sri Lanka Eine Auszeit mit Ayurveda Erstsendung: 17.03.2013 in SWR/SR

12.25 (VPS 12.15) Länder - Menschen - Abenteuer Elefantenparadies Südindien - Die Mahouts von Kerala Erstsendung: 23.11.2014 in SWR/SR

13.10 (VPS 13.00) Marktcheck (WH von DI)

13.55 Sport extra: Regionalliga live

SV Waldhof Mannheim - Stuttgarter Kickers

(bis 16.00 - weiter wie mitgeteilt)

Freitag, 25. November 2016 (Woche 47)/09.11.2016

22.15 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Im Rausch der Geschenke - was uns an Weihnachten wichtig ist

Weihnachten, das Fest der Liebe, ist auch die Zeit der großen Einkäufe. Demnächst ist die jährliche Jagdsaison auf ausgefalle, einzigartige und überflüssige Geschenke wieder eröffnet. Leuchten sollen nicht nur Kinderaugen, sondern auch die der vernachlässigten Ehefrauen: Das schlechte Gewissen ihnen gegenüber wird liebevoll in kleine Päckchen verpackt. Das erwärmt wiederum das Herz des Einzelhändlers, der sich über hohe Umsatzzahlen die Hände reiben kann. Nicht nur im Versandhandel bedeutet das Extraschichten und Urlaubssperre, damit sich die bestellten Strickstrümpfe rechtzeitig zum Fest auf den Weg machen können. Verschickt werden sie quer durch Deutschland, bis sie schließlich ihren Weg unter den Tannenbaum finden. Genügend Zeit zum Umtausch bleibt zwischen den Jahren. Wo bleibt bei dem Trubel die Besinnlichkeit? Steht der christliche Gedanke noch im Mittelpunkt? Ist Konsumboykott die richtige Alternative?

Donnerstag, 15. Dezember 2016 (Woche 50)/09.11.2016

Tagestipp

21.00 Jahresrückblick 2016 Was den Südwesten bewegt hat

2016 war ein Jahr der großen Schlagzeilen, auch im Südwesten Deutschlands: Die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge bleibt weiterhin eine enorme Herausforderung. Die politische Landschaft in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat sich nach den Landtagswahlen stark verändert. 2016 war auch das Jahr verheerender Unwetter: "Rock am Ring" nach Blitz und Donner abgebrochen; das Städtchen Braunsbach verwüstet; die Fluten meterhoch in Sulzbach/ Saar. Mit dem Film blicken die Autoren Florian Gediehn und Benjamin Wüst zurück auf das Jahr in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

