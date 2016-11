SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 10.11.16 (Woche 45) bis Montag, 05.12.16 (Woche 49)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 10. November 2016 (Woche 45)/04.11.2016

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck

Geplante Themen sind u. a.:

- Starke Geschichten, große Gefühle - das 65. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg - "Was ich liebe - und was nicht": Hanns-Josef Ortheils Buch über die Lebenskunst - Universalkünstler und Geheimtipp - Fritz Schwegler und seine poetische Bildwelt in Mannheim - Hitchcock, Harfouch und die kleine Hexe - die ARD Hörspieltage in Karlsruhe

Freitag, 11. November 2016 (Woche 45)/04.11.2016

23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 70

Die Tage werden kürzer, die Aussichten düster - nicht nur für amerikanische Wähler. Der Herbst-Blues hat Hochjunktur. Doch Rettung naht: Der offizielle Gute-Laune-Beauftragte Florian Schroeder lässt für seine Gäste schon einmal das Entspannungsbad der Comedy ein.

Dieses Mal mit dabei:

Horst Evers ist ein Meister im Erzählen der kleinen Geschichten. Darum ist er in "Spätschicht" der ausgewiesene Experte für die kleine Realitätsflucht zwischendurch. Schon jetzt bereitet er den nächsten Frühling vor: Evers hat einen neuen Extremsport für sich entdeckt. Wirklich extrem ist die allerdings nicht. Und auch nicht besonders sportlich.

Für Thomas Freitag sind drei Tage Regenwetter ein guter Vergleich zur aktuellen Stimmung in Europa. Vor allem weil man kulinarisch den Durchblick verliert: Leberkäse aus Polen, Spätzle aus Dänemark und Mozzarella von der Schwäbischen Alb sind für viele Europäer gewöhnungsbedürftig.

Jens Neutag kann der dunkle Herbst nichts anhaben. In seiner Heimat, dem Ruhrgebiet, sind die Tage das ganze Jahr über grau. Schlechte Laune bekommt er allerdings bei einem Blick in die Werbeprospekte der Supermärkte. Bei den niedrigen Preisen für Fleisch gehen ihm die Pferde in der Lasagne durch.

Katie Freudenschuss hat einen einfachen Tipp gegen schlechte Laune: Ein ausgedehnter Streifzug durch die Fußgängerzone. Im Einzelhandelsgeschäft ihres Vertrauens gibt es einen weiteren Vorteil: Lustige Begegnungen mit kauzigen Verkäufern sind garantiert.

Nepo Fitz entdeckt eines der liebsten Hobbies der Deutschen für sich: Das Schimpfen hinter dem Lenkrad. Im Straßenverkehr lassen sich der herbstliche Frust und sonstige Aggressionen gut abbauen. Ein Glück, dass die Autoindustrie an selbstfahrenden Fahrzeugen bastelt. So hat man bald noch mehr Zeit einmal ordentlich Dampf abzulassen.

Sonntag, 13. November 2016 (Woche 46)/04.11.2016

10.00 (VPS 09.59) Oskar Schlemmer - Menschenbilder

2015 war es endlich soweit: Das Werk des Bauhaus-Künstlers Oskar Schlemmer konnte nach fast vierzig Jahren wieder umfassend gezeigt werden. Rund 250 Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Skulpturen präsentierte die Staatsgalerie Stuttgart in einer großen Retrospektive unter dem Titel "Oskar Schlemmer - Visionen einer neuen Welt". Highlights wie die Wiederaufnahme des "Triadischen Balletts", die berühmte "Bauhaustreppe" und der Folkwang Zyklus fanden Eingang in die Ausstellung. Die Dokumentation von Nicola Graef stellt die Arbeit des Museums vor, begleitet die Ausstellungsvorbereitungen und untersucht, wie Schlemmer Kunst und Dasein vereint, wie er den Menschen "als Maß aller Dinge" in einer "neuen Welt" sieht.

Schon früh hat sich Oskar Schlemmer, Jahrgang 1888, mit der menschlichen Figur und neuen Dimensionen ihrer Darstellung beschäftigt. Es waren unter anderem die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, die den Studenten der Stuttgarter Akademie um neue Lebensformen und Visionen ringen ließen, angeregt durch die Reformbewegung der Nachkriegsjahre. 1920 wird Schlemmer an das Staatliche Bauhaus berufen. In diesem Umfeld kann er sich als universaler Gestalter ausprobieren. Als Maler stiller Figurenräume, als Bildhauer und als Bühnenkünstler. Dort entwickelt er das "Triadische Ballett", das 1922 in Stuttgart uraufgeführt wird. 2015 hat es das Bayerische Staatsballett wieder auf die Bühne gebracht, nach einer Choreografie aus dem Jahr 1977, inszeniert von Ivan Liska, der damals selbst einer der Tänzer war. In Schlemmers Kostümen, die übrigens zum Bestand der Staatsgalerie zählen, werden die Tänzer zu Figurinen und der Tanz zur reinen Form.

Sensation der Ausstellung: eine Leihgabe des Museum of Modern Art in New York, die berühmte "Bauhaustreppe". Für Schlemmer war es "vielleicht mein bestes Bild". Vielleicht auch sein tragischstes. Denn 1933, ein Jahr nach der Entstehung, wird er fristlos aus dem Staatsdienst entlassen - als Vertreter der "entarteten Kunst".

Im Zuge der Ausstellung haben sich viele mit dem Menschen und Künstler Schlemmer beschäftigt. Die Expertinnen Karin von Mauer und Ina Conzen erzählen, wie aus den lichten Schaffensjahren dunkle wurden, Janine Schlemmer erinnert an den Großvater, Papierrestauratorinnen arbeiten am Folkwang-Zyklus, die Bilder selbst haben Reisegeschichten im Gepäck, und der Künstler scheint in Tagebüchern und Briefwechseln auf.

Am Ende steht ein vielschichtiges Bild. Eines, das weiterhin Rätsel aufgibt und das Geheimnis seiner Vision nicht vollständig preisgibt.

Sonntag, 20. November 2016 (Woche 47)/04.11.2016

22.15 SR: sportarena extra

Wahl der Saarsportler 2016

Montag, 21. November 2016 (Woche 47)/04.11.2016

09.50 SR: sportarena extra (WH von SO) Wahl der Saarsportler 2016

Donnerstag, 24. November 2016 (Woche 47)/04.11.2016

23.15 lesenswert

Denis Scheck im Gespräch mit Hanns-Josef Ortheil

Raoul Schrott: "Erste Erde" Ein ziemlich umfangreiches Buch über den Anfang von allem, den Anfang des Universums, der Erde, des Lebens, der Menschen, der Sprache: Raoul Schrott wagt eine moderne Fassung der Schöpfung. Denn sieben Tage, wie es in der Bibel heißt, reichen nicht für eine Welt wie die unsere. Auf 800 Seiten erzählt Raoul Schrott, was es braucht, um eine Welt zu errichten und wie wenig der Mensch davon bisher begreift. Raoul Schrott, Jahrgang 64, begann als Lyriker und Kleinverleger dadaistischer Schriften. Bekannt wurde er mit einem großen Roman über Tristan da Cunha, die entlegenste Insel der Welt. Aufsehen erregte er mit seiner Neuinterpretation des Trojanischen Krieges und des Werks Homers, als Übersetzer legte er zuletzt eine neue Übertragung der Theogonie Hesiods vor.

"Mein Leben in drei Büchern" mit Hanns-Josef Ortheil Hanns-Josef Ortheil, ein Schriftsteller, der gleichermaßen in Stuttgart, im Westerwald und in Italien zuhause ist, begann als Pianist und wurde zu einem der bekanntesten Autoren Deutschlands. Seine Themen sind u. a. nichts Geringeres als die Liebe, die Künste und die Kindheit (und natürlich immer wieder Italien und die Mittelmeerküche). Gerade hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel: "Was ich liebe und was nicht". Und das enthält einige Überraschungen. Dem Lesen allerdings ist darin kein eigenes Kapitel gewidmet, das gehört für ihn anscheinend zum Leben wie das Atmen. Über "Drei Bücher meines Lebens" spricht Hanns-Josef Ortheil in "lesenswert" mit Denis Scheck. Dazu gehören Eichendorffs berühmter "Taugenichts" genauso wie Ernest Hemingways Erinnerungsbuch "Paris - ein Fest fürs Leben" - ein Erzählungsband über das ereignisreiche Leben im Paris der 20er Jahre. Und dann sind da noch John Cheevers Tagebücher.

Donnerstag, 01. Dezember 2016 (Woche 48)/04.11.2016

23.15 lesenswert

Denis Scheck im Gespräch mit Navid Kermani

Navid Kermani: "Sozusagen Paris" Im vergangenen Herbst erschien von Navid Kermani der kleine Band "Große Liebe". Er behandelte die Herzensnöte eines 15-Jährigen, der seine erste große Liebe erlebt. Navid Kermani, Büchner-Preisträger und Islamkenner, machte aus der Jugendliebe ein mystisches Erlebnis. Ein gefeiertes Buch. Jetzt schreibt Kermani die Erzählung in die Gegenwart fort: Mehr als 30 Jahre später begegnet sein Held der Jugendliebe erneut und verbringt (redend) eine Nacht mit ihr. Der literarische Begleiter durch diese Nacht ist kein Geringerer als der französische Empfindungs-Beschreibungsvirtuose Marcel Proust.

Willi Winkler: "Luther - Ein deutscher Rebell" Willi Winkler, Journalist, Biograph, Autor. Meistens schreibt er meinungsfreudig, fachkundig und stilsicher für die "Süddeutsche Zeitung". Gerade aber ist er wegen zwei Biographien ein gefragter Mann: Er hat Nobelpreisträger Bob Dylan genauso porträtiert wie den Reformator Martin Luther. Was den ehemaligen Benediktiner-Schüler an Menschen reizt, die sich gegen den Strom stellen, fragt Denis Scheck in "lesenswert". Und stellt im Gespräch mit dem Autor auch die neue "Luther"-Biographie Winklers vor.

Sonntag, 04. Dezember 2016 (Woche 49)/04.11.2016

23.30 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Erstsendung: 06.11.2016 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 25

Montag, 05. Dezember 2016 (Woche 49)/04.11.2016

Montag, 05. Dezember 2016 (Woche 49)/04.11.2016

