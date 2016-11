SWR Fernsehen Weber - Rebell am Bass, Film von Julian Benedikt, am Mittwoch (14.12.16) um 23:30 Uhr. Eberhard Weber. © SWR, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: SWR" (S2). SWR-Pressestelle/Fotoredaktion, Baden-Baden, Tel: 07221/929-23876, Fax: ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Eberhard Weber hat das Bassspiel revolutioniert. Er gilt als Erfinder des E-Kontrabasses und hat damit internationale Jazzgeschichte geschrieben. 2007 wurde Eberhard Webers beispiellose Karriere durch einen Schlaganfall jäh beendet. Auf Grund seiner Krankheit lebt er sehr zurückgezogen in Vic Saint Anastasie in Frankreich. In dem 60-minütigen Dokumentarfilm "Eberhard Weber - Rebell am Bass" begegnet der Zuschauer einer großen Musiker-Persönlichkeit und einem außergewöhnlichen Menschen, der gelernt hat, seinen Zustand zu akzeptieren. Erstmals gezeigt wird der Film am Sonntag, 20. November, ab 11 Uhr in der Scala Ludwigsburg mit anschließendem Filmgespräch mit Eberhard Weber und Regisseur Julian Benedict. Sendetermin im SWR Fernsehen ist Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 23:30 Uhr.

Konzertmitschnitte und Interviews mit Weg- und Bandgefährten Der Film zeichnet die außergewöhnliche musikalische Karriere von Eberhard Weber nach. Webers Wirken und Einfluss auf die Jazz-Welt werden durch sorgfältig recherchiertes Footage-Material aus Musik-Archiven belegt. Konzertmitschnitte des oft als unbequem bezeichneten Musikers mit berühmten Weg- und Bandgefährten, wie z. B. Pat Metheny, Gary Burton, Jan Gabarek und Michael di Pasqua verdeutlichen die Bedeutung Eberhard Webers als Musiker und Komponist. Interviews mit diesen Weggefährten geben dem Zuschauer einen Einblick in die Entwicklung seiner Musik und in die Stationen seiner Karriere. Dieser Dokumentarfilm ist eine Hommage an einen der bedeutendsten Jazzbassisten, dessen Lebensinhalt seine Musik war.

"Eberhard Weber - Rebell am Bass" ist eine avindependents-Produktion in Koproduktion mit dem SWR. Gefördert durch die MFG. Buch und Regie: Julian Benedikt, Montage: Sascha Seidel, Kamera: Johannes Kaltenhauser, Tongestaltung: Christian Heck. Die Redaktion liegt bei Harald Letfuß, SWR.

"Eberhard Weber - Rebell am Bass" am Sonntag, 20. November, 11 Uhr in der Scala Ludwigsburg / am Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen

