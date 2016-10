SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 28.10.16 (Woche 43) bis Sonntag, 27.11.16 (Woche 48)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 28. Oktober 2016 (Woche 43)/28.10.2016

Geänderten Beitrag beachten!

05.10 (VPS 05.09) SR: Viertausender für Laien Erstsendung: 09.02.2014 in SR

Sonntag, 30. Oktober 2016 (Woche 44)/28.10.2016

Geänderten Programmablauf beachten!

23.45 (VPS 23.44) Zum Tode von Manfred Krug (bis 3.55 Uhr) Auf Achse Vollgas Fernsehserie Deutschland 1980 Erstsendung: 28.10.1980 in Das Erste Autor: Georg Feil Rollen und Darsteller: Franz Meersdonk____Manfred Krug Günther Willers____Rüdiger Kirschstein Sylvia Mittermann____Monikca Bleibtreu Mäxchen____Jürgen Pruschansky Annette____Rebecca Völz Taxiunternehmer____Benno Hoffmann u.a. Kamera: Josef Vilsmeier Folge 1

00.35 Auf Achse

Nur eine kleine Verwechslung Fernsehserie Deutschland 1980 Erstsendung: 04.11.1980 in Das Erste Autor: Bernd Schwamm Rollen und Darsteller: Franz Meersdonk____Manfred Krug Günther Willers____Rüdiger Kirschstein Sylvia Mittermann____Monica Bleibtreu Walter Schiff____Hans-Georg Panczak Kommissar Huber____Lambert Hamel Michl Reimers____Thomas Braut Victoria Reimers____Tilli Breidenbach Rolf Reimers____Peter Millowitsch u.a. Kamera: Josef Vilsmeier Folge 2

01.25 Auf Achse

Die Thessalische Nacht Fernsehserie Deutschland 1980 Erstsendung: 11.11.1980 in Das Erste Autor: Bernd Schwamm Rollen und Darsteller: Franz Meersdonk____Manfred Krug Günther Willers____Rüdiger Kirschstein Otto____Willy Semmelrogge Sengle____Dieter Eppler Maria____Elisabeth Karg Anna____Gaby van Laak Minos____Epaminondas Sdoukos Georgios____Nikos Symigdalas u.a. Kamera: Josef Vilsmeier Folge 3

02.15 Auf Achse

Tommy's Trip Fernsehserie Deutschland 1980 Erstsendung: 02.12.1980 in Das Erste Autor: Dominik Graf Rollen und Darsteller: Franz Meersdonk____Manfred Krug Günther Willers____Rüdiger Kirschstein Tommy____Bernd Tauber Frau Ogur____Maria Lucca u.a. Kamera: Josef Vilsmeier Folge 4

03.05 Auf Achse

Ganoven unter sich Fernsehserie Deutschland 1980 Erstsendung: 09.12.1980 in Das Erste Autor: Georg Feil Rollen und Darsteller: Franz Meersdonk____Manfred Krug Günther Willers____Rüdiger Kirschstein Sylvia Mittermann____Monica Bleibtreu Mäxchen____Jürgen Pruschansky Schani____Herbert Fux Volkers____Rainer Friedrichsen u.a. Kamera: Josef Vilsmeier Folge 5

03.55 (VPS 04.25) Julia - Eine ungewöhnliche Frau Alles vergeblich Autor: Peter Mazzuchelli Rollen und Darsteller: Dr. Julia Laubach____Christiane Hörbiger Dr. Arthur Laubach____Peter Bongartz Martin Reidinger____Franz Buchrieser Paul Jäger____Manfred Schauer Magister Altmann____Alexander Pschill Bruno Srb____Michael Schönborn Hans Hirmer____Herberg Föttinger Waltraud Hirmer____Chris Pichler Berghammer____Anselm Lipgens Helga Schuster____Kristina Bangert Barbara Demmerlein____Johanna Mertinz und andere

04.45 (VPS 05.15) Katrin ist die Beste Der Schicksalsplatz Fernsehserie Deutschland 1997 Erstsendung: 22.08.2015 in SWR/SR

05.30 Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie (WH) Deutschland 2016 Familienrat Autor: Ute Förderer-Heers Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 907

(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)

Donnerstag, 03. November 2016 (Woche 44)/28.10.2016

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck

Geplante Themen:

- "Aida" zum Auftakt - was wollen die neuen Macher am Nationaltheater Mannheim mit der alten Tragödie? - "Bin im Wald" - Corinna Belz' Filmporträt des Schriftstellers Peter Handke kommt ins Kino - Vergessene Schätze - Zeugnisse aus fast 700 Jahren in baufälliger Häuserzeile in Reutlingen - Musik zum Gähnen? Wenn renommierte Musiker zu "Schlafkonzerten" einladen

Sonntag, 27. November 2016 (Woche 48)/28.10.2016

Geänderten Beitrag beachten!

20.15 (VPS 20.14) Helene Fischer - Weihnachten Das große Konzert mit Advents- und Weihnachtsliedern aus Wien Erstsendung: 13.12.2015 in WDR

Sonntag, 27. November 2016 (Woche 48)/28.10.2016

Geänderten Beitrag für SR beachten!

22.15 (VPS 22.14) SR: Kabarett Klassiker Von Hüsch bis Alfons - Kabarett auf dem Halberg

