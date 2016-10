SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 25.10.16 (Woche 43) bis Montag, 21.11.16 (Woche 47)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 25. Oktober 2016 (Woche 43)/24.10.2016

Tagestipp

20.15 Marktcheck

Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:

Bio-Produkte - wie gut ist die Billig-Ware der Discounter? Obst, Gemüse, Milchprodukte oder Fleisch - Discountern führen immer mehr Bio-Lebensmittel. Meist sind sie deutlich günstiger als in Bio-Läden. "Markcheck" vergleicht verschiedene Warenkörbe. Wie viel Bio steckt tatsächlich im Discounter-Bio? Wie können Verbraucher erkennen, was wirklich Bio ist? Zur Marketingstrategie der Discounter äußert sich Andreas Kaapke, Professor für BWL-Handel an der Dualen Hochschule Stuttgart.

Autoverkauf - wenn das gute Angebot sich plötzlich ändert Das Onlineportal "wirkaufendeinauto" wirbt mit verlockenden Angeboten um private Autoverkäufer. Doch wenn der Wagen vor Ort bewertet wird, kommt die Ernüchterung: Einem "Marktcheck"-Zuschauer wurden statt 606 Euro nur noch 16 Euro angeboten. "Marktcheck"-Reporter Thorsten Link möchte wissen, was sein älteres Auto noch bringt und hakt nach.

Verfeuert - wie lassen sich Heizkosten sparen? Ein Energieberater gibt Tipps, wie sich Heizkosten sparen lassen. Themen wie Wärmestau bei zugestellten Möbeln oder ein Wärmeleck über Fenster und Türen werden oft übersehen. Außerdem gibt der Experte kostensparende Tipps zu richtigem Lüften und falscher Luftfeuchtigkeit.

Bolognese - womit schmecken Spaghetti am besten? "Marktcheck" testet Bolognese-Fertigsaucen. Preislich bestehen große Unterschiede zwischen Markenprodukten und Eigenmarken in Supermärkten und Discountern. Johanna Ott, Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamts Ludwigsburg, überprüft den Inhalt der Fertigsaucen und erklärt, wie man eine selbstgemachte Bolognesesauce am besten aufbewahrt.

Scheidung - warum Online immer wichtiger wird Eine Scheidung ist in der Regel keine angenehme Sache. Mittlerweile gibt es Scheidungsplaner, die online Scheidungspartys veranstalten. "Marktcheck" zeigt, was dahintersteckt und was rechtlich zu beachten ist. Kann man sich in Deutschland per Videokonferenz rechtsgültig scheiden lassen? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet weitere Fragen zum Thema Scheidung.

Knoblauch - Schälen leicht gemacht? Bernhard Finkbeiner gibt Tipps zum leichten Schälen von Knoblauch. Er betreibt das Internetportal "Frag Mutti". Auch Passanten aus Bad Kreuznach beschreiben ihre Schälmethoden.

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.

Montag, 07. November 2016 (Woche 45)/24.10.2016

Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

07.00 Planet Schule

A Long Way to the White House - US Election 2016 Erstsendung: 23.09.2016 in WDR

Montag, 07. November 2016 (Woche 45)/24.10.2016

Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

07.15 Planet Schule

Der lange Weg ins Weiße Haus - US-Wahl 2016 Erstsendung: 23.09.2016 in WDR

Freitag, 11. November 2016 (Woche 45)/24.10.2016

Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Einbruch, Gewalt, Diebstahl - können wir uns noch sicher fühlen?

Sonntag, 20. November 2016 (Woche 47)/24.10.2016

Geänderte Folgen-Nr. für BW und RP beachten!

18.15 BW+RP: Ich trage einen großen Namen Moderation: Wieland Backes Folge 590

Sonntag, 20. November 2016 (Woche 47)/24.10.2016

Geänderte Folgen-Nr. beachten!

23.45 Ich trage einen großen Namen (WH) Moderation: Wieland Backes Folge 590

Montag, 21. November 2016 (Woche 47)/24.10.2016

Geänderte Folgen-Nr. für BW und RP beachten!

05.30 BW+RP: Ich trage einen großen Namen (WH von SO) Erstsendung: 20.11.2016 in SWR Moderation: Wieland Backes Folge 590

Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285, svenja.trautmann@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell