Mit "Taxi Europa" durch Athen, Madrid, Paris, Sophia und Warschau

SWRinfo Reihe am Dienstag, 25.10.2016

Zerbricht die EU? Wie ist die Stimmung in Paris, Athen, Sophia, Warschau, Madrid? SWRinfo Autorin Vera Rudolph hat es herausgefunden auf nächtlichen Taxifahrten durch diese fünf europäischen Metropolen. Rudolph hat sich mit den Mitfahrern über den Zustand Europas unterhalten: Was passiert gerade mit Europa, was verändert sich und was bleibt? Aus ihren Gesprächen ist die Sendereihe "Taxi Europa - 25 Begegnungen, 5 Städte, 1 Kontinent" entstanden, die SWRinfo am Dienstag, 25. Oktober, sendet. Videos von den Taxifahrten der Autorin sind in einer interaktiven Webreportage auf www.SWRinfo.de zu sehen.

Alltagsbegegnungen auf der Rückbank

Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, drohender "Brexit" und der wachsende Erfolg nationalistischer Parteien und Politiker: Wie schlecht steht es um den Patienten Europäische Union? "Taxi Europa" misst die Stimmung in fünf verschiedenen Hauptstädten Europas und lässt die Bürger zu Wort kommen. Von Madrid über Paris, Warschau und Sofia nach Athen hat die SWRinfo Reporterin die Menschen im Alltag auf einem kleinen Stück ihres Weges begleitet: im Taxi. Das Taxi ist ein Raum, der Anonymität und Intimität schafft. Kaum ein anderer Ort erlaubt solche Gespräche wie die Rückbank im Taxi.

"Taxi Europa" im Radio und im Web

Sendetermin: Dienstag, 25. Oktober, in SWRinfo

