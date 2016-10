SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Samstag, 22.10.16 (Woche 43) bis Freitag, 28.10.16 (Woche 43)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 22. Oktober 2016 (Woche 43)/18.10.2016

Geänderten Beitrag für SR beachten!

18.45 (VPS 18.44) SR: MENSCH LEUTE (WH von DI) Der Knastpfarrer Mit einem Kirchenmann hinter Gittern Erstsendung: 01.12.2014 in SWR

Freitag, 28. Oktober 2016 (Woche 43)/18.10.2016

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn Kinder entgleiten

Viele Eltern stehen ratlos und verzweifelt vor den Scherben ihrer Erziehung und wissen nicht mehr weiter. Das Kind mauert und mault, ist bockig und rebellisch. Es schwärmt für schräge Vorbilder und hat seit neuestem Freunde, die nichts Gutes verheißen. Fragen werden völlig ignoriert, dafür die Türe zugeschmissen. Das ohnmächtige Gefühl, dass sich der elterliche Einfluss erledigt hat und einem das Kind entgleitet, prägt häufig die Phase der Pubertät. Söhne und Töchter werden zu unbekannten Wesen. Andererseits hören Jugendliche von ihren Eltern immer häufiger die Antwort: "Jetzt nicht, ich habe viel zu tun." Aufgrund der enormen Belastung durch den Beruf geraten Zuwendung und Zeit heute oft ins Hintertreffen. Die einen spielen ununterbrochen am Computer oder pfeifen gleich ganz auf ihren Schulabschluss. Andere feiern Drogenexzesse oder schließen sich Einbrecherbanden an. Manche geraten in die Fänge von Salafisten-Predigern. Auf welche Warnsignale sollten Eltern achten? Wie lässt sich das richtige Maß in der Erziehung finden? Wie bringt man die Heranwachsenden wieder auf den rechten Weg? "Wenn Kinder entgleiten" - das Thema bei Moderator Michael Steinbrecher.

Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285, svenja.trautmann@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell