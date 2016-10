SWR Jazzpreis 2016: Konzert mit Pianistin Julia Hülsmann

SÜDWESTRUNDFUNK SWR-Jazzpreis 2016 - Julia Hülsmann Baden-Baden/Mainz. Die Pianistin Julia Hülsmann erhält den je zur Hälfte vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk gestifteten SWR-Jazzpreis 2016. Der Preis wird im Oktober 2016 beim Internationalen Festival »Enjoy Jazz« in Ludwigshafen überreicht. Im Preisträgerkonzert wird ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Verleihung des renommierten Jazzpreises am 25. Oktober beim Festival "Enjoy Jazz" in Ludwigshafen

Baden-Baden/Mainz. Der gemeinsam vom SWR und dem Land Rheinland-Pfalz gestiftete SWR Jazzpreis 2016 wird am Dienstag, 25. Oktober, im Rahmen des Internationalen Festivals "Enjoy Jazz" an die Pianistin Julia Hülsmann verliehen. Der Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Konrad Wolf, übergibt den Preis im Kulturzentrum "dasHaus" in Ludwigshafen. Im Rahmen der Verleihung findet auch das Preisträgerkonzert statt. Dort wird sich Julia Hülsmann sowohl im Duo mit der norwegischen Sängerin Torun Eriksen als auch mit ihrem vielgerühmten Trio präsentieren. Karten für die Veranstaltung erhält man über www.enjoyjazz.de sowie bei "dasHaus". Am Donnerstag, 15. Dezember, wird das Konzert zwischen 23:03 und 24 Uhr in der Sendung "SWR2 NOWJazz" ausgestrahlt.

Der mit 15.000 Euro dotierte SWR Jazzpreis wird je zur Hälfte vom Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk (SWR) gestiftet. Er ist der älteste Jazzpreis Deutschlands und wird 2016 zum 36. Mal vergeben.

Sensitive Klaviersprache

"Mit Julia Hülsmann gewinnt in diesem Jahr eine Musikerin den SWR Jazzpreis, die dem Jazz in Europa richtungsweisende Impulse gibt", so die Begründung der Jury, "Julia Hülsmann hat eine ganz eigene sensitive Klaviersprache entwickelt, in der sie auf unprätentiöse Weise Brücken zur Welt der Lyrik und des Gesangs schlägt." Die Jury setzte sich wie in jedem Jahr aus je zwei Vertretern des SWR (Günther Huesmann/Juryvorsitz und Julia Neupert), des Landes Rheinland-Pfalz (Georg-Rudolf May, Karsten Mützelfeldt), einem Mitglied einer Jazzorganisation (Jonas Pirzer, Union Deutscher Jazzmusiker) sowie zwei unabhängigen Musikkritikern (Bert Noglik, Odilo Clausnitzer) zusammen.

SWR Jazzpreis

Preisträgerkonzert im Rahmen des Festivals "Enjoy Jazz" Dienstag, 25. Oktober 2016, 20 Uhr, Ludwigshafen, "dasHaus", Bahnhofstr. 30 Kartentelefon: 0621 / 5 04 28 88 (Ermäßigung mit der SWR2-Kulturkarte) dashaus-lu.de Sendung: "SWR2 NOWJazz", 15. Dezember 2016, 23:03 bis 24 Uhr

