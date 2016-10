Geschichte im Südwesten über Schwaben und Rheinhessen "Das Rätsel Schwaben - Ein Mythos und seine Geschichte" und "200 Jahre Rheinhessen - Land des weiten Horizonts"

SWR Fernsehen DAS RÄTSEL SCHWABEN, "Ein Mythos und seine Geschichte", am Sonntag (23.10.16) um 20:15 Uhr. Axel Gagstätter auf dem Fernsehturm. Er fragt die Besucher, ob sie eigentlich wissen, wo Schwaben liegt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7169 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Baden-Baden/Stuttgart (ots) - Am Sonntag, 23.10, um 20.15 Uhr und 21 Uhr im SWR Fernsehen

Sparsamkeit, Bescheidenheit, Ordnungsliebe und legendäre Erfindungen: das schwäbische Stereotyp. Der Journalist und überzeugte Schwabe Axel Gagstätter zeigt in "Das Rätsel Schwaben - Ein Mythos und seine Geschichte" von Gabriele Damasko am 23. Oktober um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen, warum Schwaben so sind, wie sie sind. Im Anschluss führt um 21 Uhr Utz Kastenholz in "200 Jahre Rheinhessen - Land des weiten Horizonts" durch zwei Jahrhunderte rheinhessischer Geschichte.

Schwäbische Erkundungstour

Axel Gagstätter trifft bei seiner Erkundungstour durch Schwaben im Landesmuseum Württemberg auf Frank Lang, Fachmann für die Schwaben-Ausstellung. Alltägliche Gegenstände, wie Spardosen, Kehrwochenschilder und Spätzlepressen geben Einblicke in die schwäbische Lebensart. Sprecherzieherin Ariane Willikonsky hat sich intensiv mit dem schwäbischen Dialekt beschäftigt und gibt Kurse für Manager, die das Schwabenland außerhalb der Landesgrenze repräsentieren wollen.

Einheimische und Kenner der schwäbischen Lebensweise "Wir können alles außer Hochdeutsch" - dieser Slogan hat die Schwaben in ein neues Licht gerückt.. Neben dem Ideengeber der Imagekampagne werden auch Landfrauen und junge Designer vorgestellt, die sich mit Schwaben als Marke auseinandersetzen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras hat ebenso wie der Rapper MC Bruddaal einen eigenen Blick auf die Schwaben und ihre Kultur. Zudem zeigt umfangreiches Archivmaterial Schwaben aus der Perspektive der 1950er bis 1970er Jahre. "Das Rätsel Schwaben - Ein Mythos und seine Geschichte" wird am 23.10 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.

Wie entstand "Rheinhessen"? Rheinhessen ist nicht Bestandteil Hessens, auch wenn es der Name vermuten lässt. Es liegt im heutigen Rheinland-Pfalz. Dennoch hat es Gründe, dass das Wort "Hessen" in Rheinhessen steckt. Davon berichtet "200 Jahre Rheinhessen" in einem Streifzug durch die reiche Geschichte der Region. Dabei erzählt die Sendung Geschichten von fortschrittlichen Einwanderern, die den Ackerbau revolutionierten, von reichen Winzern, die schon vor hundert Jahren die Welt mit Rheinwein belieferten oder von einem Chemiker, der die Welt von Malaria befreien wollte. "200 Jahre Rheinhessen - Land des weiten Horizonts" wird am 23.10. um 21 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Mit Dokumentationen die Vergangenheit des Südwestens erkunden Auf dem Sendeplatz "Geschichte im Südwesten" ist sonntags ab 20:15 Uhr regionale Geschichte in Form von Dokumentationen zu sehen. Wichtige historische Ereignisse werden beleuchtet, Alltagsgeschichte erfahrbar gemacht und über interessante Protagonisten lebendig erzählt. Für die Filme begeben sich die Autoren auf Spurensuche, recherchieren in Archiven, sprechen mit Zeitzeugen und Experten.

