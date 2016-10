Donaueschinger Musiktage im Radio und im Video-Livestream

SÜDWESTRUNDFUNK Donaueschinger Musiktage 2016 - 18 Uraufführungen vom 14. bis 16. Oktober 2016 Arditti String Quartett. © SWR/Arditti String Quartett, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im SWR-Zusammenhang bei Nennung "Bild: SWR/Arditti String Quartett" (S2), ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - 14. bis 16. Oktober: Fünf Konzerte live in SWR2 / Festival erstmals live auf SWRClassic.de

Das neue Webportal des Südwestrundfunks SWRClassic.de präsentiert zum ersten Mal die Donaueschinger Musiktage, u. a. mit drei Videostreams. Das Eröffnungskonzert des traditionsreichen Neue-Musik-Festivals am 14. Oktober (20 Uhr) sowie das Abschlusskonzert am 16. Oktober (17 Uhr) werden live zu sehen und als Aufzeichnungen abrufbar sein. Somit sind im Internet Uraufführungen u. a. von Jan W. Morthenson, James Dillon, Georg Friedrich Haas und Franck Bedrossian zu erleben. Das SWR Symphonieorchester wird flankiert vom Arditti Quartet, dem Experimentalstudio des SWR und dem Pariser IRCAM. Daneben steht die Donaueschinger Uraufführung von Joanna Bailies "Music from Public Places" mit dem SWR Vokalensemble Stuttgart und dem Améi Quartett als Live-Videomitschnitt ab 18. Oktober online.

Live-Konzerte, Gespräche und Mitschnitte in SWR2 Auch das Kulturradio SWR2 räumt den Donaueschinger Musiktagen 2016 wieder viel Platz ein. Fünf Konzerte des Festivals mit insgesamt 13 Uraufführungen werden live übertragen, darunter auch die "Now Jazz"-Session am Samstag. Unmittelbar vor der Eröffnung am Freitag schaltet das Musikmagazin "SWR2 Cluster" zu Gesprächen mit Komponisten, Interpreten und den Machern der Musiktage ab 15:05 Uhr live ins Donaueschinger Rathaus. Die Sendung "SWR2 JetztMusik" greift bis zum 30. November jeden Mittwoch die Thematik des Festivals in Mitschnitten und Berichten noch einmal auf. Insgesamt sendet SWR2 rund 23 Stunden Programm.

Festivaleindrücke auf www.SWRClassic.de

Neben allen Details zum Programm der Donaueschinger Musiktage 2016 gibt es auf www.SWRClassic.de aktuelle Berichte und Tagesvideos mit Eindrücken von Proben, Konzerten und Publikumsreaktionen. Zudem sind mit Bastian Zimmermann und Christoph Haffter zwei Reporter vor Ort. Sie melden sich mit Analysen zeitgenössischer Musik für Einsteiger und schreiben in einem Blog über ihre ganz persönlichen Eindrücke von den Musiktagen.

Festivalprogramm, Live-Konzerte, Blog: www.SWRClassic.de Alle Radiosendungen auch auf www.SWR2.de.

