Deutschland - Nordirland live in SWRinfo und SWR1 SWRinfo überträgt das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag, 11. Oktober 2016, in voller Länge / "SWR1 Stadion" mit Ausschnitten und Hintergrundberichten

Für den Weltmeister Deutschland steht am Dienstag das dritte Gruppenspiel der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland an. Nach dem 3:0-Sieg am Samstag gegen Tschechien trifft der Tabellenerste in der Gruppe C in Hannover auf die nordirische Mannschaft. SWRinfo überträgt das Spiel live und in voller Länge ab 20:30 Uhr. Auch SWR1 ist mit Live-Einblendungen, Kommentaren und Reaktionen beim Qualifikationsspiel dabei. "SWR1 Stadion" mit Moderator Kersten Eichhorn läuft ab 20 Uhr.

SWRinfo, das digitale Informationsprogramm für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ist zu empfangen über DAB+, als Internetradio unter www.SWRinfo.de, als Smartphone-App sowie in Stuttgart über UKW auf der Frequenz 91,5 MHz. Informationen zum Programm: www.SWRinfo.de.

