"Kaffee oder Tee" feiert den Herbst Federweißer und Zwiebelkuchen - das Herbstfest am Donnerstag, 13. Oktober 2016, von 16.05 bis 18.00 Uhr live im SWR Nachmittag

Baden-Baden (ots) - Federweißer und Zwiebelkuchen - am Donnerstag, 13. Oktober 2016, feiert "Kaffee oder Tee" den Herbst. Beim Herbstfest dreht sich alles um die Zwiebel und den jungen Wein: von 16.05 bis 18.00 Uhr live im SWR Nachmittag.

Den Auftakt macht Gärtnermeister Peter Berg. Er gibt Tipps, wie sich der Anbau von Zwiebeln auch für den Hausgarten lohnt. Ein Filmbeitrag stellt die "Bülle" vor, eine Zwiebelsorte, die auf der Halbinsel Höri am Bodensee besonders gehegt und gepflegt wird. Und Hannes Weber, Bäckermeister und Konditor aus Friedrichshafen, backt seinen ganz persönlichen Lieblingszwiebelkuchen.

Wie Traubensaft zu Federweißer wird

In der zweiten Stunde des "Kaffee oder Tee"-Herbstfestes geht es dann auch um die flüssigen Genüsse im Herbst. Die bekannte Weinsommelière Nathalie Lumpp erklärt den Zuschauern die Geheimnisse des Federweißen. Jetzt ist Hochsaison für den jungen Wein, der so gut zu einem Stück Zwiebelkuchen passt. "Kaffee oder Tee" ist wieder live im Südwesten unterwegs - beim Fest des Federweißen in Landau. Eine Fernsehpremiere hat eine Zuschauerin aus Bingen bei Sigmaringen. Ihr Zwiebelkuchenrezept hat der Redaktion am besten gefallen. Daher ist ein Team mit "Kaffee oder Tee"- Bäckerin Dorothea Steffen zum Zwiebelkuchenbacken nach Bingen gefahren.

Die Moderation hat Martin Seidler.

