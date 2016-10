Pierre M. Krause als Praktikant / Der Moderator macht Schnupperpraktika als Tierpräparator, als Frisör und im Zirkus

SÜDWESTRUNDFUNK DIE PIERRE M. KRAUSE SHOW - SWR3 LATENIGHT dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen. Pierre M. Krause © SWR/Stephanie Schweigert, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung "Bild: SWR/Stephanie Schweigert" (S2+). ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Ist das Leben als Latenight-Moderator wirklich so toll? Oder gibt es vielleicht nicht doch bessere und interessantere Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt? Diese Frage hat sich Pierre M. Krause - mehr oder weniger ernsthaft - gestellt. So macht Krause in einer Spezialausgabe Schnupperpraktika in verschiedenen Berufen. Unter anderem versucht er sich als Tierpräparator, als Frisör und im Zirkus. Zu sehen in "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" am Dienstag, 11. Oktober 2016 um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Vielseitiger Moderator

Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das Baden-Badener "New Pop Festival" und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen. Seit zehn Jahren moderiert er die "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight". Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Im April 2016 präsentierte Pierre M. Krause beim ersten "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim die Stars der Szene.

"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Weitere Informationen

"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook, Youtube und Twitter. Die Sendungen zum Nachschauen gibt's in der SWR Mediathek unter www.swrmediathek.de und unter www.swr3.de/comedy/latenight/

