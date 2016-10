SWR veranstaltet Codefest 2016 / Im Mittelpunkt steht die Medienwelt von morgen - Anmeldefrist bis 23. Oktober

Baden-Baden. Wie gestaltet sich die Medienwelt von morgen, welche Rolle spielen Augmented Reality, Social Media und Livestreams? Welche digitalen Tools gibt es hierfür? Gilt Mobile first auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Der Südwestrundfunk (SWR) veranstaltet zu diesen Themenbereichen vom 11. bis 13. November 2016 das SWR ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Ideen für die multimediale Medienwelt entwerfen und gleich mit der Umsetzung loslegen. Der Südwestrundfunk (SWR) veranstaltet vom 11. bis 13. November 2016 das SWR Codefest 2016 für Coder, Designer und Kreative. Wer bei diesem Hackathon dabei sein möchte, kann sich noch bis 23. Oktober beim SWR anmelden.

Von Freitag, 11. bis Sonntag, 13. November, werden im SWR Funkhaus Baden-Baden Kreative aus ganz Deutschland in frei zusammen gestellten Teams an der Medienwelt von morgen arbeiten. 48 Stunden wird hart gearbeitet, wenig geschlafen, viel diskutiert und programmiert werden. Eigene Ideen werden prototypisch umgesetzt und am Sonntag von einer mit hochkarätigen Experten aus dem SWR besetzten Jury bewertet. Die besten Ideen werden mit attraktiven Preisen prämiert.

Genaue Informationen gibt es unter http://codefest.swr.de.

