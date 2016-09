EinsPlus AUF 3 SOFAS DURCH..., "Warschau", am Dienstag (14.10.14) um 21:45 Uhr. Sofa-Gastgeberin Helena Bondowa und Thomas in "Polen stirbt nie". © SWR, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: SWR" (S2). SWR-Pressestelle/Fotoredaktion, Baden-Baden, ... Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - EinsPlus geht - das Junge Angebot kommt

Baden-Baden. EinsPlus, das digitale Wissens- und Serviceprogramm der ARD, stellt am 30. September 2016 um Mitternacht Uhr den Sendebetrieb ein. Damit folgt der vom Südwest-rundfunk (SWR) verantwortete Sender einer Vorgabe der Ministerpräsidentenkonferenz vom 17. Oktober 2014. Dabei war in Potsdam beschlossen worden, EinsPlus und ZDFkultur zu-gunsten des gemeinsamen Jungen Angebots von ARD und ZDF einzustellen. Dieses reine Onlineangebot startet am 1. Oktober 2016. Der Wechsel geschieht vorbehaltlich der noch ausstehenden letzten Ratifizierung durch die Landesparlamente.

SWR Intendant Boudgoust: EinsPlus hat Pionierarbeit geleistet SWR Intendant Peter Boudgoust: "EinsPlus hat gerade mit seinen jungen Formaten Pionier-arbeit geleistet. Es war Experimentierlabor und Programmwerkstatt. Die Erfahrungen und Kompetenzen, die bei EinsPlus aufgebaut wurden, kommen dem SWR an vielen Stellen zu-gute, so auch beim Jungen Angebot. Mit diesem Onlineangebot werden wir nun noch zielge-nauer dem ansonsten drohenden Generationenabriss entgegentreten können."

ARD-Vorsitzende Wille: Die ARD kann jung Die ARD-Vorsitzende Prof. Dr. Karola Wille: "Die ARD kann jung, das galt schon für EinsPlus und das wird noch mehr auf das Junge Angebot zutreffen. Jetzt können wir den jungen Men-schen mit unseren Angeboten noch besser dort begegnen, wo sie sich hauptsächlich aufhal-ten: In der nichtlinearen Welt, auf mobilen Endgeräten, auf Smartphones und Tablets."

Mit dem Namen EinsPlus trat der Sender innerhalb des ARD-Digitalangebots erstmals im Jahr 2005 auf. Unter dem Motto "Mehr fürs Leben" konzentrierte sich das Programm hauptsächlich auf Service-, Ratgeber- und Wissenssendungen. Ab 2012 erweiterte EinsPlus sein Angebot vor allem am Abend um Programme für jugendliche und junge Zuschauer, bestehend aus Magazinen, Konzerten, In¬formationen, Shows, Comedy, Serien und Filmen.

