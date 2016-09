Sagen und Mythen Hohenlohe

Kräuterfrauen, Kauze, Räuber und der Teufel - die neue Dokumentations-Reihe "Sagenhafter Südwesten" im SWR Fernsehen zeigt Orte und Regionen Baden-Württembergs von ihrer geheimnisvollen und mythischen Seite. Weitere Informationen unter http://www.presseportal.de/nr/7169

Stuttgart (ots) - Neue Doku-Reihe / "Sagenhafter Südwesten: Hohenlohe", Freitag, 23. September 2016, 21 Uhr, SWR Fernsehen / Web-Special unter www.SWR.de/sagenhafter-suedwesten

Kräuterfrauen, Kauze, Räuber und der Teufel - die neue Dokumentations-Reihe "Sagenhafter Südwesten" im SWR Fernsehen zeigt Orte und Regionen Baden-Württembergs von ihrer geheimnisvollen und mythischen Seite. Geschichtenerzähler wie Peter Botsch spannen einen Bogen zwischen damals und heute. Geschichtliche Ereignisse werden authentisch in historischen Kostümen und an Originalschauplätzen inszeniert. Die nachgespielten Szenen zeigen in eindrucksvollen Bildern, wie unverwechselbar die Sagen und Legenden mit der jeweiligen Landschaft und den dort lebenden Menschen verbunden sind. Zu sehen ist die vierte Folge der Reihe "Sagenhafter Südwesten: Hohenlohe" am Freitag, 23. September 2016 um 21 Uhr im SWR Fernsehen. Ein ausführliches Web-Special mit multimedialer Dokumentation ist online unter www.SWR.de/sagenhafter-suedwesten.

Geschichtenerzähler Peter Botsch bringt ans Licht, was sich hinter den sanft geschwungenen Hügeln der Hohenloher Ebene verbirgt: gruselige und abgründige Geschichten, wehrhafte Bürger und - natürlich - der Teufel. Die Region zwischen Kocher und Jagst ist berühmt für ihr Salz, das "weiße Gold". Es ist Leben und Tod, Segen und Fluch zugleich. Davon erzählen die Haller Sieder, die heute noch mittelalterliche Salzsiedekunst betreiben, und Bergmann Martin Noller. Um dem Unglück zu entgehen, sollten Verliebte der Sage nach den schwarzen Steg in Niedernhall meiden. Der Haalgeist warnt in Schwäbisch Hall vor Überschwemmungen und treibt manch holde Maid in die Flucht. Gewitzte Crailsheimer Frauen überzeugen der Überlieferung nach mit "Horaffen" (Hörnchen) und wohlgenährtem nacktem Hinterteil Belagerer von der Sinnlosigkeit ihres Unterfangens. Feuer und Fluch bringt der Teufel in der Waldenburger Fastnacht, vertrieben wird er in Orlach als schwarzer Geist. Das gefiel sicher auch Pfarrer Friedrich Mayer, der heute noch als Gipsapostel verehrt wird. Auf seinem Streifzug durch Hohenlohe trifft Peter Botsch auch auf Menschen, die seine Leidenschaft für die Sagen und Geheimnisse der Heimat teilen. Sie verbindet die Begeisterung für Mythologie und das Wissen um uralte Rituale.

Geschichtenerzähler Peter Botsch

Der Möbelrestaurator Peter Botsch oder "Boudsch" aus Künzelsau liebt die Musik. Als Sänger und Gitarrist ist er mit der Mundart-Band "Annaweech" in ganz Hohenlohe und darüber hinaus bekannt und beliebt. Viele der Gassenhauer hat er selbst komponiert. Außerdem hat er sich auch als Autor von Kinderbüchern profiliert.

