"Power to the People!" - Die Energiewende für jedermann / SOLARWATT präsentiert Stromspeicher MyReserve 500 (2,2 kWh) zu sensationellem Preis

Dresden (ots) - Gerade erst wurde mit der Auslieferung des neuen Stromspeichers MyReserve 800 begonnen, schon legt SOLARWATT mit einem weiteren Modell nach. Der MyReserve 500 ist ab sofort auch als Variante mit 2,2 Kilowattstunden Speicherkapazität erhältlich. Bisher war dieser mit dem "ees Innovationspreis 2015" ausgezeichnete Speicher ausschließlich mit 4,4 kWh zu haben. Mit der kleineren Variante kommt SOLARWATT den zahlreichen Kundenanfragen nach einem erschwinglichen Einsteigermodell nach und setzt einen neuen Preispunkt im Stromspeichermarkt.

In die Eigenversorgung einsteigen, statt nur den Stromanbieter zu wechseln!

Mit dem MyReserve 500 (2,2 kWh) ermöglicht SOLARWATT einen perfekten Einstieg in die Eigenversorgung für alle Eigenheimbesitzer, die bisher die hohen Kosten gescheut haben. Ohne großes finanzielles Risiko können sie jetzt in die Welt der Solarstromerzeugung und Speicherung wechseln - mit der Option später ihr System durch Aufrüsten eines weiteren Batteriemoduls zu erweitern. "Hierbei kommt den Kunden unser konsequent modularer Aufbau zu Gute, der eine Ergänzung zu jeder Zeit möglich macht", so SOLARWATT-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. "Auf diese Weise schaffen wir ein Angebot, das optimal auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist und weder über- noch unterdimensioniert ist."

Eingebettet im "Flexi-Start-Paket" ist der MyReserve 500 (2,2 kWh) bereits für 2.799 Euro erhältlich. Das Paket enthält zusätzlich zehn 270-Wattpeak-Glas-Glas-Module und einen AC-Sensor. Es hat einen empfohlenen Endverbraucher-Bruttopreis von lediglich 5.985 Euro. SOLARWATT verzichtet dabei auf jedwede Abo- und Grundgebühren. Der Speicher kann auch separat gekauft werden.

"Mit dem neuen MyReserve 500 (2,2 kWh) bieten wir zu einem sensationellen Preis maximale Flexibilität. Einerseits für die Nutzer, die aufbauend auf diesem Einsteiger-Paket je nach Bedarf nachrüsten können; andererseits für die Installateure, die den passenden Wechselrichter, die Unterkonstruktion usw. selbst empfehlen können. Zudem können sie ihr Angebot exakt auf die Kundenbedürfnisse anpassen und profitieren von der einfachen Installation und Wartung des Speichers. Das Maximalgewicht der Einzelkomponenten von 25 Kilogramm wird nicht überschritten, was eine Installation durch einen einzigen Installateur möglich macht", so Dr. Andreas Gutsch, Leiter des Technologiezentrums SOLARWATT INNOVATION.

Mit der MyReserve-Reihe folgt die Dresdner SOLARWATT GmbH konsequent ihrer dreigliedrigen Strategie aus Energie erzeugen, Energie managen und Energie speichern, so Detlef Neuhaus. "Das transparente, wirtschaftlich sinnvolle Angebot des MyReserve 500 (2,2 kWh) ist der einfache Einstieg in die Energiewende für jedermann."

Über SOLARWATT:

Die 1993 gegründete und europaweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz in Dresden ist mit über 200 Mitarbeitern einer der führenden deutschen Hersteller von Photovoltaiklösungen - von hochwertigen Solarmodulen 'Made in Germany' bis hin zu intelligenten Energiemanagement- und Speichersystemen für den Privat- und Gewerbebereich. Seit 2013 ist die SOLARWATT GmbH Kooperationspartner von BMW i im Rahmen des "360° Electric" Programms für emissionsarme und effiziente Elektromobilität sowie seit 2015 von EON in Sachen Stromspeicherung.

