Mehr Leistung, mehr Flexibilität: SOLARWATT beginnt mit Auslieferung des neuen Stromspeichers MyReserve 800

Dresden (ots) - Neuer Batteriespeicher der SOLARWATT GmbH: Nach dem großen Erfolg des MyReserve 500, der unter anderem mit dem "ees Innovationspreis 2015" prämiert wurde, erweitert das Dresdner Solarunternehmen nun seine Produktfamilie um den MyReserve 800, der seit Mitte Oktober ausgeliefert wird.

"Mit dem MyReserve 800 heben wir unser Speichersystem auf die nächste Stufe", sagt SOLARWATT-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. "Unser Ziel war und ist es, innovative und effiziente Energiesysteme für Privathaushalte und das Kleingewerbe zu entwickeln. Mit dem MR 800 zielen wir nun konkret auf Bestandsanlagen in Einfamilienhäusern ab, die üblicherweise mehr als 3 KWp an Leistung aufweisen." Das neue Speicher-Modell ist dimensioniert für 12 bis 18 Standardmodule, bzw. bis 5 KWp und 800 Volt Eingangsspannung. Zum Vergleich: Der kleinere MR 500 ist mit 10 bis 12 Modulen auf 3 KWp und eine Eingangsspannung bis 500 Volt ausgelegt.

Der ehemalige KIT-Wissenschaftler Dr. Andreas Gutsch ist als Leiter des Technologiezentrums "SOLARWATT INNOVATION" für die technische Weiterentwicklung des SOLARWATT-Stromspeichers verantwortlich: "Der MyReserve 800 ist so konzipiert, dass er die meisten Lasten eines Einfamilienhauses bedienen kann. Die Dauerleistung beträgt 1,5 KW, die Spitzenleistung 2,0 KW. Zudem kann mittels der Extension Kits 6,6 KWh und 8,8 KWh die Spitzenlast auf 2,4 KW bzw. 3,2 KW weiter erhöht werden." Der Speicher ist für eine solche Erweiterung bereits vorverkabelt.

Zudem ist der MyReserve 800 bereits vorbereitet für die von SOLARWATT für Ende 2016 angekündigte Clusterlösung. Sobald die aktuell laufenden Home-User-Tests abgeschlossen sind, kann das entsprechende Software-Paket einfach auf den Speicher via Update-Stick aufgespielt werden. Die Idee der Clusterlösung ist, dass mehrere MyReserve-Speicher zusammenarbeiten - selbst wenn sie an verschiedenen Photovoltaik-Strings oder Solaranlagen in einem Objekt angeschlossen sind. Auf diese Weise können zum Beispiel ein Ost-West-Dach oder ein Hauptdach mit einer Carport- oder Verandalösung kombiniert werden. Durch die Clusterlösung steigt die Speicherkapazität der Anlage auf bis zu 17,6 kWh und ihre Spitzenleistung auf bis zu 6,4 KW. Damit können auch sehr hohe Spitzenlasten eines Privathaushalts abgedeckt werden.

Der MyReserve basiert auf der Lithium-Ionen-Technologie und wird unter Verwendung der Gleichstrom-Technik (DC) direkt zwischen PV-Anlage und Wechselrichter installiert. Der Stromspeicher der SOLARWATT GmbH hat bereits von sich Reden gemacht aufgrund seiner konsequenten Sicherheitsphilosophie, gepaart mit hoher Effizienz und einer extrem kurzen Reaktionszeit auf Stromanforderungen im Haushalt, die den Eigenverbrauch des selbst produzierten Solarstroms deutlich maximiert. Dank des modularen Aufbaus des Speichersystems wird das Maximalgewicht der Einzelkomponenten von 25 Kilogramm nicht überschritten, was eine Installation durch nur einen einzigen Handwerker möglich macht.

Über SOLARWATT:

Die 1993 gegründete und europaweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz in Dresden ist mit über 200 Mitarbeitern einer der führenden deutschen Hersteller von Photovoltaiklösungen - von hochwertigen Solarmodulen 'Made in Germany' bis hin zu intelligenten Energiemanagement- und Speichersystemen für den Privat- und Gewerbebereich. Seit 2013 ist die SOLARWATT GmbH Kooperationspartner von BMW i im Rahmen des "360° Electric" Programms für emissionsarme und effiziente Elektromobilität sowie seit 2015 von EON in Sachen Stromspeicherung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.solarwatt.de

Pressekontakt:

Original-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell