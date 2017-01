Dschungel-Premiere: PiCK UP! bucht erste Werbeintegration in Virtual-Reality-Game

Köln (ots) - Bahlsen sichert sich erneut einen Superlativ: Das erste Virtual-Reality(VR)-Game bei der neuen Staffel der RTL-Erfolgs-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Das VR-Game, initiiert von Medienvermarkter IP Deutschland, ist Teil eines umfassenden Content-Marketing-Konzepts, mit dem PiCK UP! am 13. Januar bereits zum sechsten Mal ins Dschungel-Abenteuer startet.

In einer eigens bei der Mediengruppe RTL dafür entwickelten App gelangen die User zum VR-Game, in welchem sie den Dschungel hautnah erleben und ihre eigene Dschungelprüfung absolvieren können - inmitten der typischen Dschungelfauna. Jeder Smartphone-Nutzer kann mithilfe von VR-Brille oder Cardboard in den virtuellen Dschungel eintauchen. Hier bekommt er den Eindruck, mitten im Dschungel zu stehen. Durch Fixieren des Blickes kann er die im Camp verteilten PiCK UP!-Riegel einsammeln und bekommt für jeden Riegel Punkte. Beim Einsammeln ertönt das typische Crunch-Geräusch. Und auch ohne VR-Brille können User beim Spiel mitmachen: Über den Touch-Screen können die Keksriegel eingesammelt werden oder mittels der Gyroskope-Funktion der mobilen Endgeräte: je nach Neigung oder Ausrichtung des Gerätes bewegt sich entsprechend das Bild. Aus der App heraus gelangt der User zur PiCK UP!-Website und kann dort am Dschungel-Gewinnspiel teilnehmen.

Michael Hähnel, Vorsitzender der Geschäftsleitung Bahlsen D-A-CH: "Das Dschungelcamp steht für Spaß und ist damit das ideale Spielfeld, um etwas Neues auszuprobieren. VR ist in unserer Zielgruppe sehr relevant und mit dem VR-Game zum Dschungel steigt PiCK UP! auch in dieses Spielfeld sehr frühzeitig ein. Wir würden uns freuen, wenn es uns mit unserem Mut und unserer Neugier für Neues wieder gelingt, Innovationstreiber zu sein."

Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IP Deutschland: "Das Dschungelcamp ist der deutsche Super Bowl der Sonderwerbeformen. Die schönsten, innovativsten und mutigsten Kreationen finden hier ihre Plattform. Gemeinsam mit Bahlsen toben wir uns jedes Jahr wieder neu aus und zeigen, was alles möglich ist. Wie Werbung in der angesagten "Virtual Reality" umsetzbar ist, zeigen wir zum ersten Mal mit dem gelungenen VR-Spiel mit PiCK UP! und freuen uns auf viele Gamer!"

Nach dem Erfolg in der letzten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" setzt Bahlsen 2017 erneut auf Tagesaktualität. Während der Kandidat zurück ins Camp geht, greifen tagesaktuell vertonte Framesplits von PiCK UP! die Inhalte der soeben absolvierten Dschungelprüfung auf. "Vertonte Framesplits sind ein Novum und insbesondere im Zusammenspiel mit dem inhaltlichen Bezug zur Sendung ein weiteres Beispiel für wirklich gut gelungene, ganz besondere Special Ads." erklärt Lars-Eric Mann.

Bahlsen ist nicht nur im TV präsent, sondern auf allen Endgeräten. Der Framesplit wird auch bei TV NOW eingebunden und ein Multiscreen Billboard macht auf das Gewinnspiel auf der PiCK UP!-Website aufmerksam. Die Smartphone-Variante des Multiscreen Billboards bewirbt zusätzlich das VR-Game mit Verlinkung direkt in die App Stores.

Ein umfangreiches Lizenz-Paket zum Dschungelcamp rundet das Dschungelfieber von Bahlsen ab. Mit formatgebrandeten PoS-Werbemitteln und einem Gym-Bag im Look des Dschungelcamps beim Kauf von fünf PiCK UP!-Riegeln setzt Bahlsen im Handel auf "Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!" Es gibt außerdem ein Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer eine VR-Brille gewinnen können. Zudem plant Bahlsen mit PiCK UP! eine umfangreiche Social Media Aktivität. Ironische und lustige Zusammenfassungen des Dschungelgeschehens vom Vortag gibt es mit "Riegel TV" bei Facebook, Instagram- und Snapchat-Stories. In einer Mininachbildung des Camps spielen PiCK UP!-Riegel dort die Rollen der Stars.

Zusätzlich werden am Tag nach der Ausstrahlung der TV-Framesplits unterhaltsame Posts der vorherigen Dschungelprüfungen auf digitale OoH-Plakate übertragen und so in Einkaufszentren, Fußgängerzonen und Shopping-Malls verlängert.

Daneben bringt Bahlsen den Dschungelspaß mit PiCK UP! auch auf die eigene Website. Dort können die User amüsante Dschungelprüfungen absolvieren und hochwertige Preise gewinnen.

