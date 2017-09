25 Jahre Innovation - globaler Meilenstein für nachhaltige IT-Produkte

Stockholm (ots/PRNewswire) - Seit mehr als 25 Jahren entwickelt TCO Certified Lösungen für mehr soziale und ökologische Verantwortung in Bezug auf IT-Produkte und deren Herstellung.

Im zweiten Halbjahr 2018 werden wir eine neue Generation von TCO Certified vorstellen, ein wichtiges Mittel, um die IT-Industrie in eine noch nachhaltigere Richtung zu lenken. "Gemeinsam mit Einkäufern und anderen globalen Akteuren möchten wir mit der neuen Generation von TCO Certified den nächsten Schritt gehen, um für IT-Produkte einen nachhaltigen Lebenszyklus zu erreichen", erklärt Sören Enholm, CEO von TCO Development.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/563184/TCO_Development_Certification.jpg )

Mit jeder Generation von TCO Certified werden die Kriterien verbessert und weiterentwickelt. Dazu zählen auch die Überprüfungsprozesse vor und nach der Zertifizierung. Auf diese Weise hilft TCO Certified dabei, dass mehr sozial und ökologisch nachhaltige IT-Produkte auf dem Markt erhältlich sind. "Die Einkäufer halten den Schlüssel zur Entwicklung nachhaltiger IT-Produkte in ihrer Hand. Ohne die Nachfrage durch Einkäufer werden die Kriterien von TCO Certified nicht dieselbe Wirkung auf die Nachhaltigkeit haben", erklärt Enholm weiter.

Die Erfolgsgeschichte von TCO Certified begann im Jahr 1992 als ein wichtiges Mittel, um Druck auf die IT-Industrie auszuüben, Computerbildschirme zu entwickeln, die sicherer und stromsparender sind. "TCO Certified ist heute weltweiter Marktführer und ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Nachhaltigkeit im Lebenszyklus von IT-Produkten in einem sich schnell wandelnden Markt", sagt Björn-Erik Lonn, Vorsitzender der unabhängigen Organisation für Umweltzertifizierung Global Ecolabelling Network (GEN).

Die Zertifizierung hat sich seitdem weiterentwickelt, um neuen ökologischen und sozialen Herausforderungen zu begegnen. Mehr als 10.600 Produktmodelle von über 400 Herstellern wurden bis heute zertifiziert. TCO Certified steht in acht Produktkategorien zur Verfügung, darunter auch Notebooks. "Wir sind stolz auf den Beitrag, den wir geleistet haben, von mehr Energieeffizienz über die grundlegende Arbeit in der Lieferkettenverantwortung bis zur Reduzierung gefährlicher Inhaltsstoffe in IT-Produkten", schließt Enholm. Die nächste Generation von TCO Certified ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigen Lebenszyklus von IT-Produkten.

Über TCO Certified

TCO Certified ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte und unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, verantwortungsvolle Produktentscheidungen zu treffen. Seit 25 Jahren liefern wir Lösungen zur Senkung von Risiken und für Nachhaltigkeitsprobleme im Zusammenhang mit Elektronikprodukten. TCO Certified beinhaltet Kriterien für einen ökologisch und sozial verantwortlichen Produktlebenszyklus. Die unabhängige Überprüfung der Compliance von Produkt, Fertigungsstätte und Markeninhaber sowohl vor als auch nach der Zertifizierung ist dabei eingeschlossen.

