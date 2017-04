Emaar Hospitality Group steht mit fünf nativen Apps zum besseren digitalen Erlebnis weltweit an der Spitze

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Mit der Herausgabe von fünf nativen Apps setzt die Emaar Hospitality Group ein noch nie zuvor gesehenes Beispiel des digitalen Umbruchs im Gastgewerbe, um das digitale Lifestyle-Erlebnis der Gäste zu erhöhen.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/495055/Emaar_Hospitality_Group_5_Apps.jpg )

Im Gegensatz zu herkömmlichen Branchenpraktiken setzen sich die Apps durch ihren Fokus auf einzelne Hotels der Gruppe ab und gewährleisten für Gäste die digitale End-to-End-Verbindung mit dem Hotel über ihr Mobiltelefon.

Die Einführung der Apps sind Ausdruck der neuen digitalen Strategie von Emaar, um ein verbessertes Kundenerlebnis zu erzielen. Dieser 'Mobil first' Ansatz wird in Verbindung mit den Ambitionen der Gruppe, durch ihren Einsatz von Technologie zur Verbesserung des Gasterlebnisses branchenführend zu werden, aller Wahrscheinlichkeit nach neue Impulse in der Branche setzen. Die Apps gehören zu einer ganzen Reihe digitaler Initiativen, die die Emaar Hospitality Group implementiert hat.

Als Partner für die Entwicklung der Apps "Address Hotels + Resorts", "Vida Hotels and Resorts", "Rove Hotels", "Palace Downtown" und "Manzil Downtown" wählte Emaar Hospitality Group Go Find It Technologies SA.

Die Apps "Address Hotels + Resorts", "Vida Hotels and Resorts", "Palace Downtown" und "Manzil Downtown" wurden bereits freigeschaltet, und die App "Rove Hotels" wird in Kürze folgen.

Der CEO der Emaar Hospitality Group Olivier Harnisch sagte: "Es ist ein historisches Ereignis, da wir als erste diesen digitalen Trend im Gastgewerbe umsetzen. Unsere Gäste verfügen jetzt jederzeit über komplette Konnektivität und sämtlichen Komfort, die sie für ein unvergessliches Erlebnis unserer Hotels benötigen. Über die Apps auf ihren Mobilgeräten haben sie Zugriff auf eine ganze Reihe von Dienstleistungen und liefern uns gleichzeitig Echtzeitdaten, um ihnen wertsteigernden Service bieten zu können."

Die Apps sind in ihrer Leistung und Funktion überragend. Sie sind in das Reservierungssystem des Hotels integriert, bieten Zugang zu Stadtführern, den sozialen Medien und senden Push-Benachrichtigungen über relevante Ereignisse wie Einladungen zum 'U By Emaar' Kundentreueprogramm, Sonderangebote und vieles mehr.

Die professionell produzierten und regelmäßig aktualisierten City Guides (Stadtführer) machen etwa 30 Prozent des Contents in jeder App aus. Die einzelnen Hotels gestalten zudem zur Interaktion mit ihren Gästen ihren eigenen Content und geben Marketingfachkräften Gelegenheit, relevante Veranstaltungen und Sonderangebote auf einfache Weise anzupreisen.

"Address Hotels + Resorts", "Vida Hotels and Resorts", "Palace Downtown" und "Manzil Downtown" für iOS und Android können vom App-Shop und von Google Play heruntergeladen werden; die "Rove Hotels" App kommt in Kürze heraus.

