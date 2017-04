Lear schließt Übernahme von Grupo Antolins Automobilsitzsparte ab

Southfield, Michigan (ots/PRNewswire) - Lear Corporation (NYSE: LEA), ein führender globaler Anbieter von Automobilsitzen und elektrischen Systemen, verkündete heute den Abschluss der Übernahme der Automobilsitzsparte von Grupo Antolin.

Die Automobilsitzsparte von Grupo Antolin hat einen jährlichen Umsatz von 300 Millionen EUR und betreibt Werke in fünf Ländern in Europa und Nordafrika. Sie umfasst die Bereiche Just-in-time-Sitzmontage, Sitzstrukturen und -mechanismen sowie Autositzbezüge und ist unter den größten europäischen Automobilherstellern einschließlich Daimler, Peugeot Citroen, Renault Nissan und Volkswagen gut aufgestellt.

Der auf Basis der "Cash and debt free"-Regelung ermittelte Kaufpreis bei der Transaktion beläuft sich auf 286 Mio. Euro und es ist für 2017 durch die Transaktion ein Wertzuwachs beim Gewinn je Aktie zu erwarten. Lear wird seine Finanzprognose für 2017 am 26. Juli mit den Daten der Automobilsitzsparte von Grupo Antolin aktualisieren, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2017 bekannt gibt.

Die Autositzsparte von Grupo Antolin ist eine hervorragende Ergänzung für Lear und unterstützt unsere Strategie, unser Autositz-Kerngeschäft zu fördern, das Gewinnwachstum zu beschleunigen und bedeutenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen", erklärt Matt Simoncini, President und CEO von Lear. "Das Unternehmen ist für seine ausgezeichnete Qualität und Kundenzufriedenheit bekannt, und es ist in Europa mit führenden Kunden ausgezeichnet aufgestellt", fügt Simoncini hinzu.

Die Automobilsitzsparte von Grupo Antolin zeichnet sich durch ein erfahrenes Managementteam sowie moderne Einrichtungen aus und ist für seine schlanke Produktion, ausgezeichnete Qualität und Innovationsleistungen, z. B. bei seinen durch überragende Funktionalität und äußerst leichtes Gewicht überzeugenden Sitzkonstruktionen, bekannt.

"Wir freuen uns sehr, Grupo Antolins hervorragende Fähigkeiten in Lears weltweite Automobilsitzsparte eingliedern zu können. Diese Akquisition wird Lears Automobilsitzsparte weiter ausbauen und diversifizieren, das Wertangebot für unsere Kunden verbessern und uns zusätzliche Möglichkeiten zur Erhöhung unseres Marktanteils bieten", erklärt Simoncini abschließend.

Die Automobilsitzsparte von Grupo Antolin hat ihren Hauptsitz in Frankreich und umfasst 12 Produktionsstandorte, zwei Technologiezentren und beschäftigt 2.273 Mitarbeiter in Festanstellung und befristeten Arbeitsverhältnissen.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sogenannte "zukunftsbezogene Aussagen" (forward-looking statements) i. S. d. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 einschließlich Aussagen zum erwarteten Finanzergebnis und zur Liquidität. Die Ausdrücke "werden", "können", "vorgesehen für", "Prognose", "überzeugt sein", "vorhersehen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke sind ein häufiges Merkmal solcher zukunftsbezogenen Aussagen. Zukunftsbezogene Aussagen des Unternehmens können in mündlichen Aussagen oder sonstigen Materialien schriftlich an die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Alle in dieser Pressemitteilung oder sonstiger Kommunikation an die Öffentlichkeit enthaltenen Aussagen zur Produktionsprozessleistung, zu Ereignissen oder Entwicklungen, deren Eintreten das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder vermutet, sind zukunftsbezogene Aussagen. Faktoren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen in diesen zukunftsbezogenen Aussagen verursachen können, werden im Jahresbericht des Unternehmens (Formular 10-K) für das Geschäftsjahr mit dem Stichtag 31. Dezember 2016 sowie sonstigen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen erläutert. Zukünftige Ergebnisse des operativen Geschäfts basieren auf verschiedenen Faktoren, einschließlich der aktuellen Branchenproduktionsvolumina, der Warenpreise und des Erfolgs des Unternehmens bei der Implementierung seiner operativen Strategie.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Voraussetzungen, die die gesicherten Umsätze des Unternehmens aus dem unbearbeiteten Auftragsbestand berücksichtigen. Die gesicherten Umsätze des Unternehmens aus dem unbearbeiteten Auftragsbestand berücksichtigen erwartete Nettoumsätze aus formal vergebenen neuen Programmen abzüglich verlorener und abgebrochener Programme. Die Ermittlung der gesicherten Umsätze aus dem unbearbeiteten Auftragsbestand spiegelt nicht die Kundenpreissenkungen auf bestehende oder neu zugesprochene Programme wieder. Die gesicherten Umsätze aus dem unbearbeiteten Auftragsbestand können durch verschiedene Annahmen bei der Ermittlung, einschließlich des Fahrzeugproduktionsumfangs bei neuen Programmen, der Wechselkurse und der zeitlichen Strukturierung großer Programmeinführungen, beeinflusst werden.

Stand der zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das jeweilige Datum. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese nach dem Datum der Veröffentlichung unter Berücksichtigung neuer Ereignisse, Informationen oder Umstände zu aktualisieren, zu ändern oder Klarstellungen abzudrucken.

Informationen zur Lear Corporation

Lear Corporation (NYSE: LEA) wurde 1917 als American Metal Products in Detroit gegründet. 2017 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Jubiläum. Lear ist einer der weltweit führenden Zulieferer der Automobilindustrie für Sitzsysteme und elektrische Bordnetzsysteme (E-Systems). Lear bedient sämtliche wichtigen Autohersteller auf der ganzen Welt. Angaben von Lear finden sich auf mehr als 400 Fahrzeugtypenschildern. Die Produkte von Lear auf Weltklasseniveau werden von einem vielseitigen Team aus etwa 150.000 Mitarbeitern in 37 Ländern entworfen, konstruiert und produziert. Lear ist derzeit auf Platz 154 unter den Fortune-500-Unternehmen. Der Hauptsitz von Lear befindet sich in Southfield, Michigan. Weiterführende Informationen zu Lear finden Sie unter http://www.lear.com oder folgen Sie uns auf Twitter @LearCorporation.

Informationen zur Automobilsitzsparte von Grupo Antolin

Die Automobilsitzsparte von Grupo Antolin ist unter den wichtigen europäischen Automobilherstellern (einschließlich Peugeot Citroen, Daimler, Renault Nissan und Volkswagen) gut aufgestellt. Das Unternehmen verzeichnet Jahresumsätze i. H. v. rund 300 Mio. Euro; es umfasst 12 Produktionsstandorte (sieben in Spanien, zwei in Frankreich, einen in der Tschechischen Republik, einen in Portugal und einen in Marokko), zwei Technologiezentren (in Frankreich und Spanien) und beschäftigt 2.273 Mitarbeiter in Festanstellung und befristeten Arbeitsverhältnissen in sechs Ländern. Die Automobilsitzsparte von Grupo Antolin hat ihre Unternehmenszentrale in Frankreich.

