Mercedes-Benz bietet den INRIX Off-Street Parking Dienst in Europa und den USA auch für C- und S-Klasse an

München (ots/PRNewswire) - Der neue Dienst ist in das Infotainment-System COMAND integriert und hilft Fahrern dabei, freie Plätze in Parkhäusern zu finden, verschiedene Optionen z.B. hinsichtlich Preis und Nähe zum Ziel zu vergleichen und sich zu verfügbaren Parkplätzen navigieren zu lassen.

Ab sofort sind die Off-Street-Parking-Services von INRIX (http://inrix.com/), einem führenden Anbieter von dynamischen Diensten und Echtzeit-Verkehrsinformationen für das vernetzte Automobil, in der C- und S-Klasse von Mercedes-Benz in Europa und den USA verfügbar. INRIX bietet genaue dynamische Echtzeitinformationen über die Lage von Parkhäusern, die Anzahl von Stellplätzen, detaillierte Gebühreninformationen und aktuelle Belegungszahlen. Im Juni diesen Jahres hatte Daimler bereits die Integration von INRIX Off-Street-Parking in die Modelle der E-Klasse (http://inrix.com/press/mercedes-benz-ger/) verkündet.

"INRIX bleibt für führende Automobilhersteller der bevorzugte Partner bei der Bereitstellung von Dienstleistungen rund um das vernetzte Automobil", sagt Andreas Hecht, Executive Vice President und General Manager Automotive bei INRIX. "Die Integration von INRIX Off-Street Parking in die Mercedes-Benz-Limousinen ist ein deutlicher Beleg für die Qualität unserer Technologie und unserer Daten. Damit beweisen wir uns ein weiteres Mal als weltweit führender Anbieter von ins Automobil integrierten Parkinformationsdaten."

INRIX Off-Street Parking ist die weltweit umfangreichste und exakteste Parkplatz-Datenbank. Sie umfasst mehr als 29 Millionen bestätigte Stellplätze an über 90.000 Standorten in 4.000 Städten und über 60 Ländern. Die Lösung zeigt nur öffentliche Parkplätze ohne Beschränkungen an, sowohl kostenlose als auch gebührenpflichtige. So werden die Nutzer niemals zu Parkmöglichkeiten navigiert, die nicht öffentlich zugänglich sind. Das globale Automobil-Forschungsinstitut SBD sah INRIX kürzlich als "klaren Gewinner" einer unabhängigen Studie (http://inrix.com/press/inrix-sbd-benchmark-parking-study/) zu Off (http://inrix.com/download-global-SBD-parking-benchmark-report/)-Street (http://inrix.com/press/sbd-studie-sieht-inrix-als-prazisestes-parkservicesystem-in-den-usa-und-europa/)-Parking-Services in Deutschland und den USA.

2013 startete INRIX den branchenweit ersten dynamischen Off-Street-Parking-Service (http://inrix.com/press/2730/) für die Suche nach freien Parkplätzen abseits der Straße und bot im Juni 2015 auch die erste integrierte Lösung für die Suche nach freien Straßenparkplätzen (On-Street Parking (http://inrix.com/press/drivers-can-find-parking-faster-with-new-inrix-on-street-parking-2/)) an. Im August 2015 übernahm INRIX ParkMe, einen weltweiten Marktführer bei Park-Services und Parkplatzreservierungen. INRIX ist der bevorzugte Anbieter für Parkinformationen und -Services von Autoherstellern, Transportunternehmen und Autofahrern auf der ganzen Welt.

INRIX ist ein weltweit führender Anbieter von dynamischen Services für das vernetzte Automobil und datenbasierte Verkehrsanalysen in Echtzeit. Das Unternehmen nutzt die Analyse von Big Data und die Cloud, um bei der Bewältigung der Mobilitätsherausforderungen vor allem in Städten zu helfen. Mithilfe von Daten aus verschiedenen Quellen und durch die Anwendung von intelligenten Vorhersagetechnologien unterstützt INRIX Menschen, Städte und Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft. Unsere Partner sind Unternehmen jeder Größenordnung, Automobilhersteller, Regierungen, Mobilfunkbetreiber, Entwickler und Werbetreibende. Wir sind buchstäblich überall, mit 450 Kunden in 60 Ländern.

