Syracom gehört zu den besten Beratern 2017

Wiesbaden (ots) - Das Beratungshaus Syracom hat erneut einen Platz in der Liste der "Besten Berater" des Wirtschaftsmagazins "brand eins" erreicht. Die Auszeichnung bestätigt das auch von vielen Kunden immer wieder bescheinigte hohe fachliche und technologische Können des Unternehmens.

Bereits zum dritten Mal in Folge schaffte Syracom den Sprung in die Liste der "Besten Berater". Im diesjährigen Ranking des Wirtschaftsmagazins "brand eins" und des Online-Statistikportals "Statista" konnte sich das Wiesbadener Beratungshaus gleich in zwei Kategorien platzieren: bei der Branchenkompetenz im Bankensektor und bei der IT-Implementierung.

Für die Auswertung wurden fast 2.000 Partner und Projektleiter von Beratungsunternehmen nach Empfehlungen für unterschiedliche Themenbereiche befragt. Anschließend gaben rund 1.500 Kunden (Führungskräfte in Unternehmen) basierend auf ihren Erfahrungen in Beratungsprojekten ihr Urteil ab. Auf die Bestenliste haben es bei der landesweit größten Umfrage zur Consultingbranche diesmal 297 Gesellschaften geschafft - von über 1.500 in Deutschland tätigen Unternehmensberatungen. Die Liste zeigst also, wer sich durch Leistung einen Namen gemacht hat.

Die wiederholte Auszeichnung von Syracom kommt nicht von ungefähr. Seit fast 20 Jahren positioniert sich das Beratungshaus erfolgreich als Unternehmen, das auf effiziente Weise Fachbereich und IT-Welt verbindet, und damit als "business efficiency engineering"-Company. Die Business- und IT-Experten bringen Erfahrung in beiden Bereichen mit und fokussieren sich dabei auf die Banken-, Telekommunikations- und Logistikbranche. "Diese Spezialisierung ermöglicht es, unseren Kunden intelligente Lösungen in einer herausragenden Qualität zu bieten. Die positiven Bewertungen von Beratungskunden und -kollegen bestätigen uns dies nochmals", kommentiert Joachim Raczek, CEO der Syracom AG.

Über Syracom

Syracom unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung und Einführung effizienter Geschäftsprozesse sowie der Erstellung anforderungsgerechter IT-Lösungen. Das mittelständisches Business- und IT-Beratungshaus begleitet seine Kunden bei der digitalen Transformation. Syracom wurde 1998 gegründet und ist Teil der Consileon-Gruppe. Unter einem Dach sind Know-how und langjährige Erfahrung von insgesamt 350 Mitarbeitern vereint.

www.syracom.de

