Heilbronner Stimme: Clemens Binninger, Chef der Geheimdienstkontrolleure: Fall Amri kann Vertrauen in Ermittler nachhaltig beschädigen

Heilbronn (ots) - Der Chef der Geheimdienst-Kontrolleure im Bundestag, Clemens Binninger (CDU), sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitagsausgabe) zu den neuen Entwicklungen im Fall Amri: Wenn sich die Verdachtsmomente bestätigen, dann kann dieser Fall das Vertrauen der Menschen in die Arbeit der Ermittlungsbehörden nachhaltig beschädigen." Binninger fügte hinzu: "Dieser Vorgang bestätigt uns im Parlamentarischen Kontrollgremium in der Meinung, dass Amri aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit hätte verhaftet werden können. Ich kann mich an einen ähnlichen Vorgang nicht erinnern. Dass ein zuständiges Innenministerium gegen eine eigene Behörde Anzeige erstattet, ist absolut außergewöhnlich, und zeigt, um welche gravierende Vorwürfe es geht."

