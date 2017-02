iGZ ehrt Mitglieder für besonderes Engagement

Münster (ots) - Mit über 100 ungewöhnlichen Projekten bewarben sich Mitglieder des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) um den ersten iGZ-Award.

"Besonders positiv ist hervorzuheben, dass die Preisträger dabei an ihrem Handeln gemessen und bewertet werden", betonte Ulf D. Posé, Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft a.D., bei der Preisverleihung in der Münsteraner Friedenskapelle. "Der iGZ-Award ist die logische und konsequente Weiterentwicklung des iGZ-Ethikkodexes", brachte er es auf den Punkt.

Aus über 100 Bewerbungen wählte eine unabhängige Jury in drei Kategorien die Projekte aus, mit denen die Mitarbeiter am besten gefördert und unterstützt wurden. Gewonnen haben die iGZ-Mitglieder WMS Welding Montage Service GmbH, FAIR Personal + Qualifizierung GmbH & Co. KG und SYNERGIE Personal Deutschland GmbH. "Der iGZ hat die Zeitarbeitsbranche salonfähig gemacht", begrüßte Karin Reismann, Bürgermeisterin der Stadt Münster, die rund 100 Gäste bei der Verleihung des ersten iGZ-Awards.

Der iGZ sei geprägt von Unternehmen, die sich in vorbildlicher Weise für ihre Mitarbeiter einsetzen. "Darum freuen wir uns sehr, dass der iGZ seine Bundesgeschäftsstelle bei uns in Münster hat."

Sven Kramer, kommissarischer iGZ-Bundesvorsitzender, lobte die Auswahl des Veranstaltungsortes. "Gäbe es einen besseren Ort als diesen, um mit der öffentlichen Wahrnehmung, die Teile der Gesellschaft von der Zeitarbeitsbranche haben, Frieden zu schließen?", läutete er die Preisverleihung in der Friedenskapelle Münster ein.

Zeitarbeitsunternehmen würden sich tagtäglich für ihre Mitarbeiter einsetzen, ohne viel darüber zu reden. Das solle sich durch den iGZ-Award ändern. "Unternehmerisches Handeln ist immer auch gesellschaftliches Handeln", stellte Karl Schiewerling, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, klar. Darum sei es wichtig, dass es für Beschäftigte gute und faire Arbeitsbedingungen gebe. Das sei schon immer oberstes Ziel des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen gewesen, erinnerte sich der Bundespolitiker.

Der iGZ habe sich von seiner Gründung an für faire Tarifverträge mit den DGB-Gewerkschaften eingesetzt. "Und die Geschichte zeigt, dass dieser Weg der richtige ist und auch künftig der richtige bleiben wird", betonte der Bundespolitiker. Darum begrüße er sehr, dass der iGZ in diesem Jahr erstmals einen Award an die Mitglieder verleihe, die in besonderem Maße gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

Viele Unternehmen würden kreative Formen finden, um ihren Mitarbeitern zu helfen. Dabei gehe es primär um Hilfe zur Selbsthilfe. "Ziel muss es sein, andere in die Lage zu versetzen, den eigenen Weg auch alleine gehen zu können", erinnerte er an die Basis der Menschenwürde.

Der iGZ-Award sei nicht nur ein wichtiges und gutes Zeichen für die Zeitarbeitsbranche, sondern auch in der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatte bedeutsam. "Ich danke dem iGZ sehr für seine Bemühungen, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden", betonte Schiewerling. Posé hob in seinem Vortrag hervor, wie wichtig ethisches Handeln für den Unternehmenserfolg ist.

Anschließend stellten die weiteren Jurymitglieder Dr. Alexandra Schmied, Senior Project Manager Bertelsmann Stiftung, Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP in NRW, und Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab, Human Resources Competence Center, Hochschule Pforzheim, die Nominierten der drei Kategorien "Kleine Unternehmen", "Mittlere Unternehmen" und "Große Unternehmen" vor und verliehen die Preise an die Erstplatzierten.

