Hannover (ots) - Mit einem neuen Besucherrekord von 550 Teilnehmern starten heute im Congress Center Rosengarten in Mannheim die Veranstaltungen Continuous Lifecycle und ContainerConf. heise Developer, das iX-Magazin und der dpunkt.verlag haben Softwareentwickler, Softwarearchitekten, Administratoren und Projektleiter zu acht hochkarätigen Ganztags-Workshops und 58 Sessions zu den Trend-Themen Continuous Delivery, DevOps und Containerisierung eingeladen. Nahezu alle Workshops sind ausgebucht.

"Schon die bisherigen drei Auflagen der Continuous Lifecycle genossen die volle Aufmerksamkeit der Branche. Aber die diesjährige Veranstaltung übertrifft mit rund 550 Teilnehmern unsere Erwartungen", freut sich Mitorganisator Alexander Neumann, der zugleich Redakteur von heise Developer ist. "Die zentralen Stichworte Continuous Delivery und DevOps sind schon lange in Unternehmen angekommen, nicht nur in Web-2.0- und Cloud-Firmen, sondern auch in Organisationen, die klassische Unternehmens- oder Embedded-Anwendungen herstellen. Der Zuspruch ist also erklärbar."

Parallel zur Continuous Lifecycle findet erstmals die ContainerConf statt, die neue Konferenz zu Docker und anderen Container-Techniken. Diese Veranstaltung ist im Ticketpreis mitinbegriffen. "Damit haben wir den Container-Themen, die an Bedeutung gewinnen, mehr Platz eingeräumt", so Neumann. Containerisierung mit Docker, CoreOS, Kubernetes und andere Techniken des Container-Ökosystems beschäftigen die Fachleute aus Softwareentwicklung und Administration immens. Dieses Container-Ökosystem verändert derzeit die Welt der Virtualisierung und wird zum integralen Bestandteil der Softwareentwicklung. Die Techniken dahinter revolutionieren die Arbeitsweise von Software-Teams durch neue Möglichkeiten, Software zu bauen, zu verteilen und zu betreiben.

Mit Spannung werden auch die Vorträge der Keynote-Redner erwartet. Mit Dr. Rebecca Parsons, CTO von ThoughtWorks, Johannes Mainusch, früher Otto.de, und Jamie Dobson, CEO von Container Solutions, sprechen erfahrene Fachkräfte aus der Developer-Szene. Alle Keynotes werden live auf der Konferenzseite www.continuouslifecycle.de gestreamt.

Die Veranstaltungen bieten außerdem exzellente Networking-Möglichkeiten sowie ein Get-together am Abend des ersten Konferenztages. Unterstützt werden die Sessions unter anderem von den Sponsoren B1 Systems GmbH, codecentric AG, exoscale, inovex, XebiaLabs, adesso, Automic, Chef.io, CloudBees, cycloid, Jetbrains, e.on, innoQ, oio, Opitz Consulting und ThoughtWorks.

Mehr Informationen bieten die Webseiten: www.continuouslifecycle.de und www.containerconf.de

Interessierte Journalisten können sich gern noch für die Veranstaltungen akkreditieren.

Pressekontakt:

Original-Content von: iX-Magazin, übermittelt durch news aktuell