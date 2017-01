Radio TEDDY - das Kinderradio für die ganze Familie - ab sofort in Erfurt und Weimar On Air

Potsdam (ots) - "Das Kinder- und Familienradio im KinderMedienLand Thüringen! Es ist eine tolle Sache, dass ein so erfolgreicher Sender wie Radio TEDDY jetzt auch hier gehört werden kann," so Jochen Fasco, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, begeistert in seinem ersten Interview zum Start von Radio TEDDY im Freistaat. Seit heute Morgen 7:00 Uhr ist der Sender in der Landeshauptstadt Erfurt sowie in der Kulturstadt Weimar mit seinem 24-Stunden-Vollprogramm On Air.

Ab sofort können die Familien Radio TEDDY in Erfurt auf der Frequenz 99,2 MHz und in Weimar auf der 88,7 MHz empfangen. Weitere Frequenzen für Arnstadt, Apolda, Eisenach, Gotha, Meiningen, Mühlhausen und Nordhausen, für die die Versammlung der Thüringer Landesmedienanstalt vergangenes Jahr "grünes Licht" gegeben hatte, werden demnächst folgen.

Damit ist Radio TEDDY in Berlin und Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bremen/Bremerhaven, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen (und bald auch in ganz Baden Württemberg über DAB+) empfangbar.

Katrin Helmschrott, Geschäftsführerin von Radio TEDDY, über den Start im Freistaat: "Seit 2005 haben wir als Programm-Macher mit Leidenschaft und Einfühlungsvermögen für die Zielgruppe der 4- bis 10-Jährigen und deren Familien Maßstäbe in der Hörfunk-Landschaft Deutschlands gesetzt. Mit der Vergabe einer Senderkette an Radio TEDDY hat die Landesmedienanstalt Thüringen auf eine völlig neue 'Programmfarbe' in der Medienlandschaft gesetzt. Inzwischen konnten wir bereits in sechs Bundesländern unsere Glaubwürdigkeit im Umgang mit dem Medium Radio für die Jüngsten unter Beweis stellen und freuen uns über den Start von Radio TEDDY im KinderMedienLand Thüringen. Hier gehören wir einfach hin!"

Radio TEDDY spielt ein auf junge Familien, deren Kinder und "erwachsenen Begleiter" ausgerichtetes Musikprogramm und vermittelt spielerisch Wissen und Bildung: Das sind Songs aus den Charts, Teenie-Stars, angesagte deutsche Künstler und viele beliebte anspruchsvolle Kinderlieder, ergänzt durch kindgerechte Nachrichten und Rubriken. In ihnen werden spannende Fragen aus Natur, Technik, Wissenschaft und aktuellem Zeitgeschehen erklärt. Aber auch Hörspiele und Geschichten sind fester Bestandteil des Radio TEDDY-Programms. Speziell für Eltern gibt es Ratgeber-Sendungen mit namhaften Experten, die Tipps für die Kindererziehung geben.

