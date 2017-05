Themenabend "Kompetenzen im Einkauf" des INVERTO Training Centers

Köln (ots) - Das Training Center der Unternehmensberatung INVERTO hat in München einen interaktiven Themenabend veranstaltet. Im Rahmen von Vorträgen, einer Podiumsdiskussion und anschließendem Get-together wurde der Frage nachgegangen: "Ist der Einkäufer von heute noch geeignet für den Einkauf von morgen?"

Das INVERTO Training Center, das individuelles Einkaufstraining für Firmen anbietet, hat am vergangenen Donnerstag exklusiv geladene Gäste in München zum Themenabend "Kompetenzen im Einkauf" begrüßt. Moderiert wurde der Abend von Dr. Peter Wessmann, Associate Director bei INVERTO.

Welche Kompetenzen werden benötigt?

Thorsten Kräft, Principal bei INVERTO, stellte die Ergebnisse der Studie "Kompetenzprofile im Einkauf" vor. Die Studie ermittelte die wichtigsten Kompetenzen im Einkauf, den konkreten Bedarf in der Praxis sowie die Ableitung von Maßnahmen zur Entwicklung der benötigten Kompetenzen. Das Kernergebnis: Der Einkäufer der Zukunft muss ein Allrounder sein, ein Hybrid aus Stratege und operativem Einkäufer. Zum einen in einer operativen Rolle als Protagonist für die Versorgungssicherheit in einer zunehmend automatisierten Prozesskette und zum anderen in einer strategischen Rolle als bedeutsamer Werttreiber zur Erreichung unternehmensweiter Zielsetzungen. In der Praxis ist dieses Profil allerdings nur schwer zu finden. Die Herausforderung für Unternehmen besteht also darin, die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter durch individuelles Training und Weiterbildung selbst zu entwickeln.

Auf das Training kommt es an

Im zweiten Vortrag des Abends präsentierte Zehnkampflegende Jürgen Hingsen Attribute, die sowohl im Sport als auch im Geschäftsleben relevant sind und nur durch ausdauerndes und gezieltes Training zu erlernen sind. Aus seiner Zeit als Profisportler berichtete er von Zielsetzung, Nervenstärke und Fairplay - unter lebhafter Einbindung des Publikums.

Wie wichtig gezieltes Training und eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens ist, hat Daniel Müller, Chief Operating Officer der Hotelkette Motel One, im dritten Vortrag deutlich gemacht. Besonders in Branchen mit einem starken Wettbewerb und einer hohen Fluktuation ist die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen mit der richtigen Motivation, Corporate Identity und entsprechenden Karrieremöglichkeiten von großer Bedeutung. Die Hotelkette, die im Jahre 2000 ihr erstes Hotel eröffnete und mittlerweile über 55 Häuser betreibt, hat mit dem "One Campus" eine eigene Fort- und Weiterbildungseinrichtung, die bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde.

Unternehmen brauchen individuelle Lösungen

In der anschließenden Podiumsdiskussion diskutierten Achim Rauber, Strategie Management Consultant, Wolfgang Langer, Leiter Konzernbereich Einkauf der Südwestdeutschen Medienholding, Markus Müller, Kaufmännischer Leiter bei Bechtle IT Systemhaus und Michael Schultz, Head of Systems & Processes Procurement Germany bei Telefónica Global Services über die Herausforderungen in der Praxis insbesondere in Hinblick auf Industrie 4.0.

