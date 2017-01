Kölnische Rundschau: 2000 Männer aus Nordafrika wollten Silvester zum Dom

Köln (ots) - Nach neusten Erkenntnissen der Kölner Polizei und der Bundespolizei haben in der vergangenen Silvesternacht rund 2000 mutmaßlich aus Nordafrika stammende junge Männer versucht, zum Dom zu kommen. Das sagte der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies bei der Veranstaltung der Kölnischen Rundschau,"Menschen 2016". Bisher waren die Behörden davon ausgegangen das circa 1000 junge Männer angereist waren, die dem Tätertypus aus der Silvesternacht 2015 zugeordnet werden konnten. Mathies weiter: Zahlreiche Personalien der in diesem Jahr angereisten Männer seien bereits mit den Personalien verglichen worden, die nach den Übergriffen in der Silvesternacht 2015 aufgenommen wurden. Mathies:"Bisher haben aber wir keine Überschneidungen feststellen können." Die Polizei hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die unter anderem über die Analyse der Personalien herausfinden will, was die jungen Männer dazu bewog, nach Köln zu kommen. Die meisten von ihnen wurden am Hauptbahnhof abgefangen. Andere wurden in Zügen kontrolliert.

Pressekontakt:

Original-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell