Deutscher Apotheken-Award 2017 ausgeschrieben: Auch Selbsthilfegruppen und Patientenverbände können nominieren

Berlin (ots) - Ab sofort können Beiträge zum Deutschen Apotheken-Award 2017 eingereicht werden. Apotheken können sich nicht nur selbst um den Preis bewerben. Auch Selbsthilfegruppen und Patientenverbände können vorbildhafte Gesundheitsprojekte unter Beteiligung mindestens einer Apotheke vorschlagen. Deshalb lädt der Deutsche Apothekerverband (DAV) alle Projektpartner ein, mit ihrer Bewerbung zu dokumentieren, wie sich Apotheken besonders engagiert und kreativ auf die spezifische Versorgung ihrer Patienten und Kunden vor Ort einstellen und zugleich den Anforderungen an eine moderne und innovative Versorgung entsprechen.

In den Kategorien "Gesunde Lebensführung", "Moderne Apotheke" und "Soziales Engagement" würdigt der Preis das Engagement der Apotheker in ihrem sozialen Umfeld, aber auch ihre Bedeutung für die lokale Gesundheitsversorgung. Der Deutsche Apotheken-Award wird nach 2015 zum zweiten Mal vergeben und ist mit jeweils 2.000 Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 7. Januar 2017. Die Preisverleihung findet im Rahmen des DAV-Wirtschaftsforums am 27. April 2017 in Berlin statt.

Die Kategorie "Soziales Engagement" ist besonders für Projekte mit Selbsthilfegruppen und Patientenverbänden geeignet. Apotheken sind oft Partner von Selbsthilfegruppen, weil sie auch in strukturschwachen Regionen zu finden sind. In vielen Städten und Gemeinden arbeiten Apotheken und Selbsthilfegruppen intensiv und erfolgreich zusammen. Für eine Bewerbung muss die Kooperation seit mindestens sechs Monaten existieren, soll Modellcharakter haben und zur Nachahmung anregen. Darüber hinaus willkommen sind Projekte, die sich an Menschen mit Migrationshintergrund richten und deren Integration erleichtern. In die Kategorie "Soziales Engagement" fällt auch die ehrenamtliche Arbeit in der Obdachlosen- oder Flüchtlingshilfe. Details dazu stehen im Bewerbungsbogen.

Weiterführende Informationen unter www.deutscher-apotheken-award.de

