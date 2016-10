Vierte Ausgabe der weltweiten Kampagne "Blind Applying" gestartet!

Stockholm (ots/PRNewswire) - Am 1. November 2016 startet Entrypark zum vierten Mal seine Kampagne "Blind Applying" (Blind Bewerben).

Begehrte Arbeitgeber bieten dann auf der ganzen Welt geheime Praktika an und Studenten jedes Fachgebiets und aus allen Ländern können sich für diese bewerben, indem sie lediglich ihren Lebenslauf einsenden. Die ausgewählten Studenten können sich an jedem beliebigen Ort der Welt wiederfinden, wobei ihre Reise- und Unterkunftskosten abgedeckt sind.

Blind Applying ist eine tolle Möglichkeit für Studenten, die globale Arbeitswelt zu erkunden. Die Bewerber wissen nicht, für welches Praktikumsie sich am besten eignen; ihre Lebensläufe nehmen ihnen die Entscheidung ab!

"Blind Applying ermöglicht es Bayer, ganz verschiedene junge Talente kennenzulernen. Es ist aufregend, dass diese Kampagne uns Zugang zu hochmotivierten, talentierten Menschen weltweit bietet."

Heiko Schomberg, Professional University and Talent Relations bei Bayer

"Blind Applying bietet Studenten unendliche Möglichkeiten, sobald sie sich erst einmal mit ihrem Lebenslauf beworben haben. Welchen besseren Zeitpunkt könnte es für Studenten geben, um ihren bevorzugten Karriereweg zu entdecken und dieses einmalige Abenteuer zu erleben? Die ganze Welt liegt ihnen zu Füßen. Wir bieten ihnen die Plattform, sowohl ihren Karriereweg als auch die Welt zu entdecken."

Wanda Mlodzick-Bergendal, Project Manager bei Entrypark

- Während der letztjährigen Kampagne haben sich über 10.000 Bewerber aus mehr als 109 Ländern beworben. - Ausgewählte Studenten nahmen ihre Praktika an spannenden Orten auf der ganzen Welt auf, wie zum Beispiel in New York, Detroit, Paris, Bangkok, Madrid und San Francisco. - Über die 15 angebotenen Praktika hinaus wurden mehr als 4.000 Bewerbern weitere Berufschancen und Karriereveranstaltungen auf der Grundlage ihrer Profile und Interessen präsentiert.

Mehr als ein Praktikum - es ist ein berufliches Abenteuer, dass Du nie vergessen wirst!

Redaktionelle Hinweise - Wichtige Fakten zum diesjährigen Blind Applying

- Bewerbungszeitraum: vom 1. November bis 11. Dezember 2016 - Studentenprofile: immatrikulierte Studenten aus allen Fachgebieten - Teilnehmende Unternehmen: Air Liquide, Bayer, Covestro, Deloitte, Deutsche Telekom, General Motors, L'Oréal, Michelin, TÜV Nord Group, UnitedHealth Group - Praktikumsorte: Angaben dazu folgen während der Kampagne - Bewerbungsplattform: http://www.blindapplying.com - Praktikumszeitraum: ab Sommer 2017 - mind. 3 Monate

Möchten Sie mehr erfahren? Kontakt: http://www.blindapplying.com/press wanda.mlodzick@entrypark.com

