Moulding Expo: Unternehmen sollten auch das ERP-System in Form bringen

Die Moulding Expo (30.5. - 2.6.2017) gilt als Fachmesse für den Werkzeug-, Modell- und Formenbau. Die Vorbereitung auf die Industrie 4.0 ist für fertigende Unternehmen ein entscheidender Anlass, das ERP-System "in Form" zu bringen. Der mittelständische ERP/PPS-Anbieter Planat (Halle 3, Stand E15) hat sich mit FEPA auf die umfassende Prozessoptimierung mit branchengerechter Beratung und Betreuung spezialisiert. Das ERP-System ist die Essenz aus Best Practice-Beispielen und passt sich mit Branchenobjekten sowie funktionalen Add-ons den Bedürfnissen des Unternehmens an.

Fertigung benötigt besondere ERP-Funktionen

FEPA ist explizit zugeschnitten auf das produzierende Gewerbe, in dem vor allem der Überblick über die Ressourcen - materiell und personell - essentiell für eine erfolgreiche Kalkulation ist. Der FEPA Standard bietet die klassischen Elemente einer ERP/PPS- Software. Dazu gehören die Geschäftsprozesse Vertrieb, Einkauf, Logistik, Produktion und Betriebswirtschaft. Mit weiteren Branchenobjekten lässt sich die Lösung noch individueller auf den Bedarf zuschneiden. Darüber hinaus kann FEPA um einen grafischen Bordcomputer in Form eines virtuellen Hallenspiegels erweitert werden. Damit wird die im FEPA Standard enthaltene Betriebsdatenerfassung ergänzt, sämtliche Produktionsanlagen, Arbeitsplätze und Einrichtungen werden in unterschiedlicher Farbgebung grafisch abgebildet.

Mehr Leistung, mehr Ertrag

Die detaillierte Erfassung der Betriebsparameter gibt Transparenz über die Betriebsleistung in der Fertigung, die Ausschuss- und Fehlerquote sinkt mit wachsender Analysemenge, und die Kapazitätsauslastung eines gesamten Unternehmens wächst spürbar an. "Über die Betriebsdatenerfassung und deren Auswertung können der Leerlauf von Maschinen oder unzureichende Personalplanung wirkungsvoll optimiert werden. Überalterte Warenwirtschaftssysteme oder eigenentwickelte Lösungen bieten diese Möglichkeiten nicht", beschreibt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat. Module wie Personalzeiterfassung (PZE) und eine Kapazitätsterminierung sind bereits im FEPA Standard enthalten und können um Module wie Projektmanagement, CRM oder Instandhaltungsmanagement weiter ergänzt werden.

Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbaren ERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons, wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative, modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35 Jahren durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichen Support.

