Ford wertet das Gebrauchtwagengeschäft auf: "A1 Ford Premium-Gebrauchtwagen"-Initiative setzt neue Maßstäbe

- "A1 Ford Premium-Gebrauchtwagen" mit neugestaltetem Internet-Auftritt und hochwertiger Präsentation bei den FordStores und Vertriebspartnern

- Konzentration auf geprüfte, bis fünf Jahre junge Ford-Gebrauchtwagen mit einer Laufleistung von maximal 120.000 km

- Garantien inklusive Mobilitätsgarantie und 30-Tage-Umtauschrecht geben Kunden umfassenden Schutz

Nach der erfolgreichen Weiterentwicklung der Ford-Händlerorganisation in Deutschland durch die Einführung der FordStores und den Ausbau der Transit Center und der Gewerbepartner im Händlernetz, setzt Ford nun auch im Gebrauchtwagengeschäft neue Maßstäbe: Mit der "A1 Ford Premium-Gebrauchtwagen"-Initiative wird ab sofort ein Konzept umgesetzt, das der wachsenden Bedeutung des Gebrauchtwagenmarktes gebührend Rechnung trägt und gleichzeitig die entsprechenden Standards für Kunden und Händler neu gestaltet: Das neue "A1 Ford Premium-Gebrauchtwagen"-Angebot wurde speziell für geprüfte, bis fünf Jahre junge Ford-Gebrauchtwagen mit einer Laufleistung von maximal 120.000 entwickelt. Diese Fahrzeuge stellen eine hochwertige Alternative zu den aktuellen Ford-Neuwagenmodellen dar.

Ausgangpunkt des neuen "A1 Ford Premium-Gebrauchtwagen"-Angebotes ist dabei der neue Internet-Auftritt, der bequem über die allgemeine Markenseite www.ford.de zu erreichen ist und außer einer effizienten und bedienerfreundlichen Suchmaschinenfunktion nun auch vorbildlich viele Fahrzeugdetails bietet. Neben zahlreichen individuellen Fahrzeug-Abbildungen, Details zu den Ausstattungs- und Zubehör-Optionen sind auch umfangreiche Beschreibungen der Ausstattungs-Highlights, erklärende Videos sowie klare Angaben zu den homologierten Kraftstoff- und CO2-Verbrauchswerten abrufbar. Entfernungsangaben zu den anbietenden Händlern sowie Vergleichstools komplettieren das Angebot und stellen eine besonders komfortable Vorauswahl sicher.

Alle Fahrzeuge im Rahmen des neuen Programmes sind nicht nur "Scheckheft-gepflegt", sondern haben auch einen umfangreichen Check erfolgreich absolviert. Die hohe Qualität der angebotenen Fahrzeuge spiegelt sich beim Händler durch die hochklassige Präsentation wider, vor allem aber in einer 12-monatigen Garantie inklusive Mobilitätsgarantie und einem 30-Tage-Umtauschrecht (bis 1.000 km Fahrleistung nach Übergabe). Die Möglichkeit ausgiebiger Probefahrten sowie die Vermittlung attraktiver Finanzierungsangebote durch die Händler runden das Gesamtangebot ab.

"Mit dem 'A1 Ford Premium-Gebrauchtwagen'-Programm haben wir nicht nur eine der bewährtesten Gebrauchtwagen-Marken in Europa neu definiert, sondern unsere Händlerstandards in diesem Bereich zielgerichtet weiterentwickelt und unserem erfolgreichen Neuwagengeschäft angepasst," erläutert Rolf Krücker, Leiter Remarketing Operations der Ford-Werke GmbH. Krücker weiter: "Wir sind überzeugt davon, dass das neue Programm für unsere Kunden und unsere Händler im Gebrauchtwagengeschäft ein neues Maß an Transparenz, Fairness und Sicherheit sowie unseren attraktiven jungen Gebrauchten ein standesgemäßes Podium bietet - eine perfekte Ergänzung zu unserem FordStore- und Händler-Auftritt. Die Marke Ford bietet damit in dem immer wichtiger werdenden Segment der jungen Gebrauchtwagen ein hervorragendes Angebot."

