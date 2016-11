Claudia Vogt neue Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH

1 weiterer Medieninhalt

Claudia Vogt, ab 1. November 2016 neue Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6955 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Ford-Werke GmbH/info@fotostudio-koenen.de" Bild-Infos Download

Köln (ots) - Claudia Vogt (51) hat zum 1. November 2016 die Leitung des Bereichs Gewerbe- und Großkundengeschäft in der deutschen Ford-Organisation übernommen. Sie folgt auf Stefan Wieber (52), der ebenfalls zum 1. November als Leiter Electrified Mobility in die in Köln ansässige Europa-Zentrale gewechselt ist. Stefan Wieber wird in seiner neuen Funktion die strategische und operative Planung für den Bereich Elektromobilität für Ford in Europa vorantreiben.

Claudia Vogt ist 1987 als Trainee bei Ford eingestiegen. Sie hat seitdem verschiedene Leitungspositionen in der deutschen und europäischen Ford-Organisation innegehabt. Zuletzt war Claudia Vogt als Produktmanager B-Car (Ford Ka, Fiesta, EcoSport, B-MAX) im europäischen Marketing tätig. Weitere Stationen ihres Werdegangs bei Ford waren unter anderen in der Händlerbetreuung bei Ford in Spanien, in der europäischen Logistik Planung in England, im Marketing der Ford Bank in Italien sowie im Produktmarketing bei Ford in Deutschland. Claudia Vogt ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell