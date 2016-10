This Woelpern neuer Leiter Fahrzeugverkauf der Ford-Werke GmbH

1 weiterer Medieninhalt

This Wölpern, Leiter Fahrzeugverkauf, Ford-Werke GmbH / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6955 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Ford-Werke GmbH" Bild-Infos Download

Köln (ots) - This Woelpern (49) hat zum 1. Oktober 2016 die Leitung des Bereichs Fahrzeugverkauf in der Verkaufsorganisation von Ford Deutschland übernommen. Er folgt auf Hans-Jörg Klein (52), der zum 1. Oktober in die in Köln ansässige Europa-Zentral wechselt. Dort übernimmt Hans-Jörg Klein als Direktor Produkt Marketing die Verantwortung für alle aktuellen und zukünftigen europäischen Pkw-Fahrzeugprogramme.

This Woelpern war bislang Regionalleiter Marketing und Verkauf in der Region Nord/Ost mit Dienstsitz in Hamburg. Der gebürtige Hamburger ist bereits in der dritten Generation eng mit der Marke Ford verbunden. Sein Großvater war bereits 1927 Ford-Händler in Hamburg.

Der gelernte Bankkaufmann und diplomierte Wirtschaftsingenieur arbeitete bis 1999 als Ford Händler, bevor er seine berufliche Laufbahn bei Ford startete. Seit seinem Einstieg ins Unternehmen hatte This Woelpern verschiedene Positionen in der deutschen und europäischen Ford Organisation inne - unter anderem im Handelsmarketing, im Produktmarketing, in der Händlerbetreuung und in der Verkaufsplanung inne. .

# # #

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell