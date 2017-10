Erneuter Bestwert für VOX-Doku "Detlef baut ein Haus"

Köln (ots) - Voller Erfolg für die neue VOX-Doku "Detlef baut ein Haus": Bereits zum Auftakt in der letzten Woche erreichte die Doku mit "Ab ins Beet!"-Star Detlef Steves und seiner Frau Nicole hervorragende Quoten, die nun am gestrigen Sonntag (08.10.) noch einmal getoppt wurden: Mit einem starken Marktanteil von 8,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer sicherte sich "Detlef baut ein Haus" einen neuen Quotenrekord. Insgesamt verfolgten 1,36 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren um 18:10 Uhr den ersten Spatenstich in Moers.

Im Anschluss buddelten auch "Die Beet-Brüder" um 19:10 Uhr wieder erfolgreich: Das Staffelfinale der Garten-Doku erzielte sehr gute 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt sahen 2,09 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren zu, wie Organisator Claus, Garten-Guru Ralf Dammasch und Baggerfahrer Henrik eine Mondlandschaft in der Eifel in eine grüne Oase verwandelten.

Wer "Detlef baut ein Haus" oder "Die Beet-Brüder" verpasst hat, kann die beiden VOX-Formate 30 Tage kostenlos bei TVNOW.de abrufen.

Am kommenden Sonntag (15.10.) zeigt VOX um 18:15 Uhr die dritte von insgesamt vier Folgen "Detlef baut ein Haus". Dann erleben der "Ab ins Beet!"-Star und seine Frau Nicole endlich den Aufbau des neuen Traumhauses. Im Anschluss nehmen Detlef, Nicole und weitere Haushalte aus ganz Deutschland um 19:15 Uhr in "Hot oder Schrott - Die Allestester" wieder außergewöhnliche Produkte unter die Lupe.

