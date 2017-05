Jetzt erweitert der dritte Teil der "Chicago"-Reihe den VOX-Serienfreitag! Am 12. Mai startet die 1. Staffel "Chicago Med" um 21:15 Uhr als Free-TV-Premiere

Köln (ots) - Ab 12. Mai sorgt ein weiteres "Chicago"-Team für Spannung im Wohnzimmer! In "Chicago Med" (Start der 1. Staffel um 21:15 Uhr als Free-TV-Premiere bei VOX) geben die couragierten Mediziner und das Pflegepersonal der Notaufnahme alles für ihre Patienten. Und gleich in der ersten Folge sind sie mit einer Ausnahmesituation konfrontiert, denn ein dramatisches Zugunglück fordert die ganze Aufmerksamkeit der Belegschaft. Dabei hat Dr. Connor Rhodes (Colin Donnell), der neue Unfallchirurg der Klinik, an seinem ersten Arbeitstag nicht nur mit schweren medizinischen Herausforderungen zu kämpfen: Insbesondere Dr. William "Will" Halstead (Nick Gehlfuss) zeigt sich alles andere als begeistert von seinem neuen Kollegen. Doch um das Leben ihrer Patienten zu retten, müssen sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Unterstützung bekommt das "Chicago Med"-Team mehrfach von bekannten Gesichtern aus den Schwester-Serien "Chicago Fire" und "Chicago P.D.", die ebenfalls aus der Feder des Erfolgsproduzenten und zweifachen Emmy-Gewinners Dick Wolf stammen.

Das erwartet die Zuschauer in der ersten Folge ("Entgleist") der 1. Staffel "Chicago Med" um 21:15 Uhr: Den neuen Unfallchirurg des Chicago Medical Centers, Dr. Connor Rhodes, erwartet ein stürmischer erster Tag in der neueröffneten Notaufnahme des Krankenhauses: Ein schweres Zugunglück fordert viele Verletzte und das Team muss eng zusammenarbeiten, um die extreme Notlage zu bewältigen. Dr. Rhodes versucht noch im Krankenwagen den Zustand des Zugführers zu stabilisieren, doch seine schweren Verletzungen bringen viele Komplikationen mit sich. Währenddessen stehen auch die anderen Ärzte unter enormem Druck: Dr. Ethan Choi (Brian Tee), Dr. Natalie Manning (Torrey DeVitto) und Dr. Will Halstead kümmern sich um Leihmutter Gina, die aufgrund ihrer schweren Kopfverletzung umgehend operiert werden muss. Jedoch stimmen die biologischen Eltern aus Sorge um ihr ungeborenes Kind gegen eine Operation und Gina droht zu sterben. Auch Langzeitpatient Jamie Delson wird ins Chicago Medical Center eingeliefert. Er hat eine schwere Lungenentzündung, verweigert jedoch die nötigen Behandlungsmethoden. Einzig Dr. Daniel Charles (Oliver Platt), Chef der Psychiatrie, gelingt es, einen besonderen Draht zu dem sensiblen Jungen aufzubauen.

Hintergrund

Mit "Chicago Med" erobert jetzt der dritte Teil der "Chicago"-Reihe die deutschen Fernsehbildschirme. Mit vielen bekannten Gesichtern aus "Chicago Fire" und "Chicago P.D." reiht sich das neue Medical-Drama "Chicago Med" perfekt in das vom mehrfach Emmy-ausgezeichneten Starproduzenten Dick Wolf erschaffene Serienuniversum ein, das freitags vollständig bei VOX zu sehen ist. Produziert werden die "Chicago"-Serien von Universal Television in Zusammenarbeit mit Wolf Films für den US-Sender NBC.

Am 12. Mai 2017 um 21:15 Uhr startet die erste Staffel "Chicago Med" in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere bei VOX. Zuvor können sich die Zuschauer um 20:15 Uhr auf eine neue Folge der 4. Staffel "Chicago Fire" freuen. Ab dem 19. Mai ist dann mit "Chicago Fire" (20:15 Uhr), "Chicago Med" (21:15 Uhr) und "Chicago P.D." (22:10 Uhr) die komplette "Chicago"-Reihe bei VOX zu sehen. Auf ein dreiteiliges Crossover des "Chicago"-Serienuniversum können sich die VOX-Zuschauer außerdem am 2. Juni ab 20:15 Uhr freuen.

